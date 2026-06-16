La despedida de Stranger Things dejó tocada a Millie Bobby Brown: "Vais a seguir en mi vida, ¿verdad?"

La despedida definitiva de Stranger Things el pasado 31 de diciembre de 2025 ha marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas, especialmente en la de Millie Bobby Brown.

La protagonista de 22 años, que se puso en la piel de la icónica Eleven desde que tenía apenas 12 años, ha reconocido abiertamente que el cierre de la ficción de Netflix le provocó un profundo periodo de duelo durante toda la primera mitad del año.

En una sincera entrevista en el podcast Not Gonna Lie, presentado por Kylie Kelce, la intérprete desveló las secuelas psicológicas que sufrió tras emitirse el último episodio en enero: "Tuve una especie de bajón en mi identidad", un proceso de asimilación muy doloroso en el que influyó el hecho de conocer el destino de su personaje antes que los demás.

Al recordar el rodaje de sus últimas secuencias, Brown rememoró cómo le invadió la nostalgia en el set de grabación: "Pensé: 'Dios mío, este es mi último día. Este es el último café que voy a tomar, la última marca en la que voy a estar'. Todo me cayó encima de golpe, muy rápido".

Para canalizar esa tristeza, la actriz ideó una sutil estrategia estética y decidió vestir estrictamente de negro durante toda la gira de prensa a modo de "funeral" por su querido personaje. Uno de los estilismos más comentados fue el vestido negro de plumas de Rodarte que exhibió en la premiere de Los Ángeles.

En ese momento, la británica explicó que su vestuario simbolizaba la oscuridad de la temporada final y el fin de una era. Sin embargo, lo que más llegó a desestabilizarla fue ver cómo reaccionaba el resto del elenco al enterarse del destino de Eleven: "Sentir el dolor de todos... fue demasiado. Y entonces empecé a llamar inmediatamente a cada miembro del reparto [diciéndoles]: 'Vais a seguir formando parte de mi vida, ¿verdad?'".