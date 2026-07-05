Hugh Jackman responde tajante sobre dar consejos a su sucesor como Lobezno: "No voy a decir nada"

El personaje que más ha influido en la carrera de Hugh Jackman es, sin duda, Lobezno, desde que lo interpretara por primera vez en el año 2000. A partir de su presencia en la saga de X-Men, el australiano se hizo una estrella de fama mundial y, aunque parecía que su historia con el personaje había acabado tras Logan (2017), el actor volvió a sacar las garras de adamantium en Deadpool y Lobezno.

De hecho, se espera que vuelva en la próxima película de Los Vengadores, aunque no lo haya confirmado, lo que ha hecho despertar los rumores acerca de su sustitución como Lobezno. Sin embargo, el actor ha manifestado que si fuera por él, seguiría con el personaje hasta el fin de su carrera.

Hugh Jackman como Lobezno | Cordon Press

El protagonista de Las ovejas detectives reveló recientemente a Project Big Screen que planea interpretar el papel mientras los directivos de Marvel Studios se lo permitan y que descarta dar consejos a su posible sucesor: "Tengo 57 años. Lo haré hasta los 90. Así que, ya saben, les haré una pequeña cápsula del tiempo. No le diré nada a quien lo interprete, porque nadie me dijo nada a mí, lo cual me alegra muchísimo".

Hugh Jackman en X-Men Orígenes: Lobezno (2009) | Gtres

"Y como no había leído los cómics, me acerqué a ellos sin saber nada. Y aprendí mucho a lo largo de los años. Claro que tengo mi propia versión, pero de alguna manera debe estar fusionándose conmigo. Espero que alguien llegue y haga lo que le dé la gana y lo haga suyo", ha sugerido.

Mientras su presencia en el UCM está en el aire, al igual que la de Halle Berry, sus compañeros de reparto en la saga, Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Alan Cumming y Kelsey Grammer, han firmado para retomar sus papeles en Avengers: Doomsday.