Kunal Nayyar admite que cabreaba mucho a sus compañeros en The Big Bang Theory con este hábito

The Big Bang Theory ha sido una de las series de comedia más destacadas de principios de los 2000, encontrando escenas icónicas y muy divertidas a lo largo de sus 12 temporadas. De hecho, parece ser que esas escenas no solo hicieron reír a los fans. Kunal Nayyar, quien dio vida a Raj Koothrappali, ha revelado que había momentos en los que le resultaba imposible no salirse del personaje y estallar en carcajadas.

"Yo era el peor al principio de la serie", confiesa en el podcast oficial de The Big Bang Theory. "Me salía del personaje todo el tiempo. Eso realmente molestó mucho a todos, pero no podía evitarlo. No sé por qué me pasaba".

En la serie, su personaje era el mejor amigo de Howard, interpretado por Simon Helberg. Por ello, compartían muchas escenas, aunque, según afirma Nayyar, rodarlas juntos era casi misión imposible al no poder evitar estallar en risas cada vez que estaban en el set.

Kunal Nayyar y Simon Helberg como Raj y Howard en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Simon es un genio. ¿Sabes a lo que me refiero?", afirma el actor. Además, añade que Helberg tenía una manera muy particular de decir las cosas, hasta el punto de que "una simple frase" podía hacerle estallar en carcajadas.

"Solo la cadencia con la que decía 'el viernes me viene bien'", continúa Nayyar, imitando a su compañero. "Era tan maravillosamente musical y completamente ridículo. Es un genio. Me costó mucho mantener la compostura. Seguramente cortaron la toma porque empecé a reírme, y luego volvieron a cortar. Se me ve un poco como si hubiera estado tratando, ya sabes, de no reírme a carcajadas, básicamente".

La serie finalizó su grabación en 2019 con el episodio 279, dejando a todos sus fans y actores del elenco en una montaña rusa de emociones. A raíz de la comedia, en 2017 llegó su spin-off, El joven Sheldon, centrada en la vida del adolescente Sheldon Cooper.