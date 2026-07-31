¡Sorpresa! Así ha sido la vuelta de Kaley Cuoco a The Bing Bang Theory en su spin-off Stuart Fails to Save the Universe

La nueva comedia de HBO Max, Stuart Fails to Save the Universe, del universo de The Big Bang Theory ha dado el gran golpe que sus fans no esperaban.

Y es que Kaley Cuoco ha reaparecido por sorpresa en el segundo episodio, recuperando a su icónico personaje pero con una versión radicalmente opuesta a la que encarnó durante doce temporadas en la serie.

Alejada por completo de la dulce aspirante a actriz del apartamento 4B, esta variante de Penny aparece con el cabello castaño y al frente de un grupo rebelde revolucionario en un futuro distópico controlado por la inteligencia artificial.

Kaley Cuoco y Brian Thomas Smith en Stuart fails to save the universe | HBO Max

En este universo alternativo (donde nunca trabajó en la Cheesecake Factory ni conoció a Leonard), el personaje de Cuoco combate en las sombras junto a su exnovio Zack e imparte disciplina a golpes para desprogramar a los protagonistas.

Kaley Cuoco como Penny en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Como estamos en una realidad diferente, Penny es otra persona. Es la líder de un grupo guerrillero y no le teme a la violencia; es maravilloso ver a Kaley Cuoco dándole una paliza a nuestro héroe", ha declarado su creador, Chuck Lorre, a People entusiasmado.