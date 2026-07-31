El protagonista de Glee, Kevin McHale, explota contra la "maldición" de la serie por respeto a los fallecidos

Las persistentes teorías que rodean al reparto de Glee han sobrepasado definitivamente la paciencia de uno de sus grandes protagonistas.

Y es que Kevin McHale ha estallado en X contra aquellos fanáticos que insisten en calificar la producción de "maldita" o hablan de las trágicas muertes de sus compañeros como si fueran "sacrificios".

El actor de 38 años, que interpretó a Artie Abrams durante las seis temporadas, ha decidido ser contundente y plasmar su rabia sin rodeos en su perfil:

"Permitidme desconectarme por hoy porque la forma en que muchos de vosotros habláis de personas reales que han fallecido como un 'sacrificio' o una 'maldición' en relación con una serie de televisión es jodidamente diabólica y está completamente desvinculada de cualquier tipo de humanidad o realidad. Que os fo**en".

Este desahogo de McHale llega en respuesta al morbo recurrente sobre los fallecimientos de Cory Monteith en 2013, Mark Salling en 2018 y Naya Rivera en el trágico accidente del lago Piru en 2020 (casi en la misma fecha que Monteith).

Naya Rivera junto a Cory Monteith | Getty Images

Un disgusto que coincide en el tiempo con la reciente reaparición de la serie en la conversación pública, después de que su cocreador Ryan Murphy confesara abiertamente que se plantea seriamente hacer un reboot o una nueva versión del formato impulsado por el renovado interés de las nuevas generaciones.

Ante este hipotético regreso, la firme postura de McHale busca poner el límite bien claro en recordar a sus amigos por su talento y vida, y no como piezas de una leyenda urbana de internet.