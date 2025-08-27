Sophie Turner defiende la polémica violación a Sansa Stark en Juego de Tronos: "Estábamos haciendo justicia"

Han pasado 14 años desde que la historia de la televisión cambiara para siempre con el estreno de Juego de Tronos. Y es que, a pesar de su polémico final, la serie de HBO marcó un punto de inflexión en el modo de hacer series. Temporada tras temporada, los fans iban creciendo en número y su pasión por las historias de Poniente se multiplicaba. Tanto es así que ciertas escenas se convirtieron en motivo de debate en redes durante semanas.

Una de ellas fue indudablemente la secuencia de violación a Sansa Stark durante el episodio 6 de la temporada 5, Nunca doblegado, nunca roto. En el capítulo, Ramsay Bolton violaba a la hija mayor de la familia de los lobos, interpretada por Sophie Turner. Ahora, diez años después de ese momento, la actriz ha defendido la escena en cuestión.

Sansa Stark en Juego de Tronos | HBO

"Sentí —y sigo sintiendo— que Juego de Tronos arrojó luz sobre cuestiones que muchos pensaban: Dios, no puedes mostrar ese tipo de cosas", comenta en una entrevista con Flaunt. "También sentí que en realidad estábamos haciendo mucha justicia a las mujeres y a la lucha que llevan librando desde hace cientos de miles de años: el patriarcado, ser tratadas como objetos y sufrir agresiones sexuales constantes".

Además, Turner ha afirmado que "no creo que haya una sola mujer que yo conozca que no haya vivido eso de alguna manera". Aunque, volviendo a la serie, concreta que "si Juego de Tronos se estrenara hoy, sin duda se pondría una advertencia de contenido sensible".

"Me siento muy orgullosa de haber formado parte de Juego de Tronos", continúa antes de sentenciar que fue "una serie que no rehuyó mostrar las atrocidades que sufrían las mujeres en aquella época".

Así, Sophie Turner mira a su pasado con satisfacción. El personaje de Sansa cambió su vida para siempre y es consciente del impacto que tuvo y que sigue teniendo sobre la audiencia.