La serie de Harry Potter ya tiene a sus nuevos Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle: estos son los actores elegidos

Los nuevos alumnos de Hogwarts ya han recibido sus cartas de admisión y los fans aguardan con expectación el estreno de la serie de Harry Potter en HBO Max estas Navidades.

Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Alastair Stout dará vida a Ronald Weasley y Arabella Stanton completará el trío protagonista como Hermione Granger. A ellos hay que sumarles nombres como John Lightgow como Albus Dumbledore o Janet McTeer como Minerva McGonagall. Pero antes de su lanzamiento, la serie ya ha revelado quién interpretará a algunos personajes como Gilderoy Lockhart en la temporada 2.

Dominic McLaughlin en la serie de Harry Potter y la piedra filosofal de HBO | HBO Max

Ahora, HBO ha confirmado a su nueva Ginny Weasley tras la salida de Gracie Cochrane de la serie "por circunstancias imprevistas", a Dobby y Tom Riddle.

Así, Lenny Rush interpretará al elfo doméstico y es conocido por aparecer en películas como Enola Holmes 2 y estar acreditado en la serie Doctor Who.

Bonnie Hill será la hermana de Ron Weasley y estuvo en la película Seis Triple Ocho. Se une así a la familia Weasley junto a Alastair Stout como Ron, Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Katherine Parkinson como la madre Molly, a falta de saber quién interpretará al padre, Arthur Weasley.

Por su parte, Billy Barratt será el joven Voldemort. El actor interpretó al joven Aaron Taylor-Johnson en Kraven y protagonizó la película de terror Devuélmela. Además, ostenta el récord de ganador más joven del Premio Emmy Internacional al Mejor Actor en 2020 por su papel en el telefilm Un niño culpable.

Parte del elenco confirmado incluye a Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom o Lox Pratt como Draco Malfoy.