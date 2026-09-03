Muere a los 33 años la actriz de Disney Channel, Carla Jeffery

La actriz estadounidense Carla Jeffery ha fallecido este martes 1 de septiembre a los 33 años, según ha confirmado su propia representante, Carla Alexander, a través de un emotivo comunicado compartido en sus redes sociales.

Por el momento, no han compartido detalles sobre las causas del fallecimiento de la intérprete.

"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años", expresaba el comunicado emitido por su agencia de representación.

"Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar... Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con el público de todo el mundo", añadía.

"Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan difíciles. Os pedimos respetuosamente que respetéis su privacidad mientras atraviesan este duelo inimaginable. Descansa en paz, Carla. Tu luz jamás será olvidada", finalizaba el comunicado

Nacida en Texas, Jeffery inició su carrera interpretativa desde niña, debutando en el cine con tan solo 12 años en la comedia Phat Girlz (2006).

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, la actriz se convirtió en un rostro habitual de la televisión gracias a sus participaciones en populares ficciones de la pequeña pantalla como Zombies, Shake It Up, ¡Buena suerte, Charlie!, Suburgatory (Fuera de lugar), Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens o la icónica serie de ciencia ficción Torchwood.