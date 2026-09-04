Sandra Bullock confiesa que su hija dice que "necesita tener citas" pero para "tener relaciones sexuales"

Tres años después de la trágica pérdida de su pareja, Bryan Randall (fallecido en agosto de 2023 tras lidiar durante tres años contra la ELA), Sandra Bullock ha hecho unos inusuales comentarios sobre su vida sentimental.

Durante una conversación con Kylie Kelce en el podcast Not Gonna Lie, la estrella ha revelado cómo su hija pequeña Laila, de 12 años, la está presionando para que vuelva a abrirse al amor.

"[Laila] me dijo que necesitaba tener citas, pero solo con alguien con quien pudiera tener relaciones sexuales", confesó entre risas la actriz haciendo referencia también a su hijo mayor Louis, de 16 años.

"Entonces le dije: '¿Qué, un rapero, un jugador de baloncesto? ¿Esos son los requisitos?' Ella me respondió: 'Sí'. Y yo dije: 'Ah'", continuó en tono humorístico.

Sandra Bullock con Bryan Randall y sus hijos | Cordon Press

La intérprete bromeó sobre la indiferencia de los jóvenes hacia su estatus en Hollywood, asegurando que a sus hijos "solo les importa si vuelves con cosas para ellos": "Mi trabajo es el de catering. Ese era mi trabajo [cuando eran pequeños]. Un lugar con un amplio servicio de catering".

Bullock comentó que se había alejado de la actuación en los últimos años debido a las necesidades de su familia, y admitió que "no esperaba estar haciéndolo durante tanto tiempo porque, cuando empecé, nadie hacía este trabajo durante tanto tiempo".

"Mis hijos lo son todo para mí, así que si no les beneficia a ellos ni al tiempo que paso con ellos, no lo hago. Y tengo suerte. Tengo la suerte de ser una de las madres que puede estar con sus hijos todo el tiempo. No tengo ningún deseo de separarme de ellos", confesaba la actriz.

Ahora, después de aparecer junto a sus hijos durante el estreno de Prácticamente Magia 2, la actriz celebra poder retomar su carrera rodeada de apoyo en su entorno familiar.