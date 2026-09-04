Sydney Sweeney se pone romántica con su novio en una góndola en Venecia: Besos y caricias a la italiana

Sydney Sweeney ha sido una de las actrices que ha viajado hasta Italia para formar parte del Festival de Cine de Venecia, que arrancó entregándole el León de Oro a George Clooney por su trayectoria.

Aprovechando que está en una de las ciudades más románticas y cinematográficas del mundo, Sydney quiso tener su propia estampa romántica junto a su novio, el representante y ejecutivo discográfico Scooter Braun.

Así, la pareja fue fotografiada besándose y acariciándose como unos tortolitos mientras disfrutaban de un viaje en góndola por los canales de Venecia. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.

Ciudad donde se conocieron un año antes, en junio de 2025, en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Sydney Sweeney y su novio Scooter Braun en una góndola en Venecia | Gtres

Sweeney no tiene ninguna película que promocionar este año pero es la imagen de la marca en las alfombras rojas junto a la modelo Kendall Jenner.

Además, fue una de las invitadas más importantes de la cena de Armani Beauty donde coincidió con otros famosos como Nina Dobrev o Jonathan Bailey, entre otros.