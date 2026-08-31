Busy Phillips de Dawson Crece muestra su cicatriz y el postoperatorio tras quitarle un tumor cerebral con varias cirugías

Busy Philipps ha impactado a sus seguidores al hacer públicas varias fotografías de su dura recuperación tras haberse sometido en secreto a dos cirugías cerebrales a principios de este año.

La actriz de 47 años reveló que le diagnosticaron un oligodendroglioma de grado 2 (un tipo poco común de tumor cerebral) tras realizarse una resonancia magnética corporal preventiva después de la muerte de su compañero James Van Der Beek, a pesar de no presentar ningún síntoma.

Tras mantener en la más absoluta intimidad todo el proceso, la intérprete ha mostrado ahora imágenes desde la unidad de cuidados intensivos con la cabeza rapada y vendada, así como la cicatriz en su cuero cabelludo.

La actriz Busy Philipps vía Instagram | Instagram Busy Philipps

Ante el revuelo y la preocupación generados por la crudeza de las fotos, la propia actriz ha querido matizar de inmediato su estado actual a través de sus redes sociales: "Todos (casi todos) habéis sido increíblemente amables en las últimas 24 horas, así que muchísimas gracias por todos vuestros buenos deseos, amor, oraciones y apoyo. Pero para reiterarlo, porque a internet le encantan los titulares sensacionalistas, ¡YA ME HE RECUPERADO! ¡Literalmente me habéis visto recuperarme desde el 2 de marzo, solo que no lo sabíais! ¡ESTOY PERFECTAMENTE BIEN! ¡VIVA LA MEDICINA!".

A lo largo de estos seis meses de tratamiento y recuperación privada, la actriz continuó trabajando discretamente, llegando a aplicarse hielo en la frente visiblemente hinchada durante los descansos en el rodaje de su nueva serie Cupertino.

Tras superar este bache de salud, Philipps quiso agradecer por redes el arropamiento de su entorno: "Gracias a todos mis médicos y enfermeras. Gracias a mis hijos, a mis amigos, a mi familia y a mi nueva familia televisiva en @cupertinocbs por ayudarme a superar estos últimos 6 meses mientras me recuperaba y trataba de volver a sentirme yo misma, ¡cosa que finalmente he logrado!".