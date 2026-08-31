De Widow's Bay a 33 días: Series cortas estrenadas en 2026 para ver en poco tiempo

Si buscas una serie corta para poder terminarla rápido, entre las estrenadas este año en las plataformas hay opciones para todos los gustos.

Love Story recrea la trágica historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette con una puesta en escena elegante, una pareja protagonista electrizante y un tono melancólico que emociona incluso sabiendo cómo termina.

Widow's Bay se ha convertido en una de las revelaciones del año gracias a su sorprendente mezcla de terror, misterio y comedia, mientras que Off Campus demuestra que el fenómeno de BookTok merecía el hype con un reparto acertado y la química de Ella Bright y Belmont Cameli como gran baza.

Para quienes prefieran el thriller y el true crime, 33 días lleva a la ficción la fuga real de dos presos que mantuvo en vilo a Cataluña durante más de un mes, con Carles Porta en su primera ficción sosteniendo la tensión de principio a fin. La tienes en atresplayer.

¿Cuál será tu próximo maratón? Te contamos más sobre ellas en el vídeo.