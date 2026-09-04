La familia de Carla Jeffery niega los rumores sobre consumo de drogas tras la muerte de la actriz Disney con 33 años

Tras la trágica noticia del fallecimiento de Carla Jeffery a los 33 años, su entorno más cercano ha querido romper todas las especulaciones que han inundado las redes sociales en las últimas horas.

La familia de la actriz ha desmentido categóricamente cualquier rumor que vincule la muerte de la intérprete con el consumo o abuso de sustancias.

"Ella no consumía drogas", ha declarado la familia de la artista de forma tajante en declaraciones a TMZ.

Según han explicado sus conocidos, la intérprete falleció en su residencia de California, pero aclaran que no se ha producido ningún tipo de acto delictivo alrededor de su muerte ni la policía se encuentra investigando el caso como algo sospechoso.

Asimismo, desde la oficina del forense han confirmado que el caso continúa abierto y pendiente, por lo que aún no se ha determinado ni la causa ni la forma preliminar de la muerte.

Ante esta situación de incertidumbre, sus seres queridos han tomado la decisión de no dar más detalles de lo sucedido hasta que no se haga público el informe oficial de la autopsia, buscando así frenar de raíz la especulación de información errónea sobre la tragedia.

Mientras tanto, están siendo especialmente cuidadosos con cada dato que comparten para garantizar que solo trascienda información verificada y precisa.