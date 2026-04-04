Las escenas de Harry Potter y la piedra filosofal que no se vieron en la película y la serie por fin mostrará

El primer avance de la serie de Harry Potter ya ha salido a la luz y, tras ello, las redes se han inundado de reacciones tanto positivas como negativas.

Esta nueva adaptación ha generado debate y se ha enfrentado a varias polémicas desde el momento en el que se anunció. Sin embargo, no ha impedido que la producción de Warner Bros. y HBO Max sea uno de los títulos más esperados de los últimos años en la televisión, ya que, entre otras cosas, se reveló que su enfoque sería más fiel a los libros que las películas originales.

Ahora bien, ¿la serie aprovechará la ventaja que tiene una adaptación televisiva para poder adaptar con más libertad el material escrito? Visto el tráiler parece que sí, lo que confirma el gran punto a su favor que está teniendo frente a las cintas.

Dominic McLaughlin como Harry Potter | HBO Max

Así, en esta primera temporada, se contarán los hechos narrados en el primer libro, La piedra filosofal, al igual que en la primera entrega que se nos presentó a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Eso sí, en el clip de dos minutos, aparte de ofrecernos varias escenas memorables, se reveló mucho más.

Entre los momentos que jamás se vieron en las películas, destaca el acoso escolar que sufre Harry por parte de su primo Dudley, pues en la versión cinematográfica solo se vio este bullying en el hogar o en salidas al zoo. En los libros, Harry detalla cómo su estancia en la escuela pública fue una tortura, con su primo reclutando a una pandilla para hacerle la vida imposible.

Escena del tráiler de la serie de Harry Potter y la piedra filosofal | HBO Max

En los primeros capítulos de Harry Potter y la piedra filosofal se menciona que Petunia le corta violentamente el pelo a Harry casi al ras, aunque para su sorpresa, al día siguiente lo al joven mago le ha crecido el cabello milagrosamente, siendo este uno de los ejemplos de la magia accidental de Harry.

Escena del tráiler de la serie de Harry Potter y la piedra filosofal | HBO Max

Otro hecho que se mostrará en la serie son las clases de herbología, algo que en las películas solo se mencionó en la segunda parte, La cámara secreta. En realidad, la profesora Sprout, a la que dio vida Miriam Margolyes -y ahora lo hará Sirine Saba-, está presente desde el principio y en el teaser se muestra a Harry, Ron y Hermione en el invernadero de Hogwarts.

Hermione en el tráiler de la serie de Harry Potter | HBO Max

Junto a ello, otro de los momentos que transcurren durante el primer curso en Hogwarts es el partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff. En la primera película de Harry Potter, solo vimos el enfrentamiento de Harry contra Slytherin y la famosa escena de cuando logra atrapar la Snitch Dorada a pesar de la maldición del profesor Quirrell. En el encuentro con Hufflepuff, el trío protagonista está seguro de que Snape fue el causante de aquello, ya que se ofrece como árbitro.

Otro detalle que los fans verán en la pantalla será el de Harry Potter pasando la Navidad en Hogwarts pero de una forma más extendida que en la película, incluido una guerra de bolas de nieve entre Harry y Fred y George y a Hagrid (Nick Frost) haciendo ángeles de nieve.

Hagrid en el tráiler de la serie de Harry Potter | HBO Max

Finalmente, la última escena del tráiler de la primera temporada se ve a Harry y Ron sentados junto a la chimenea de la sala común de Gryffindor haciendo malvaviscos. Aunque esta escena tampoco se dé en los libros, transmite la atmósfera que sí aparece en el material de J.K. Rowling cuando los tres protagonistas pasan muchas tardes discutiendo o haciendo deberes o pasando el rato.