Orlando Bloom y las hermanas Kate y Rooney Mara forman el "trío" que conquista Venecia

El actor Orlando Bloom y las actrices y hermanas Kate y Rooney Mara han animado este jueves el segundo día de alfombra roja en el Festival de Venecia, por la que desfilaron para el estreno de su película Bucking Fastard.

Cientos de seguidores esperaron la llegada de las estrellas a las puertas del Palacio del Cine del Lido veneciano, antes del estreno de esta cinta con la que Werner Herzog aspira al León de Oro.

El primero en llegar fue Bloom, con esmoquin negro, pajarita y gafas de sol, dado que el estreno de la película ha tenido lugar a media tarde de un día de sol radiante en la Ciudad de los Canales.

Después llegaron las hermanas Mara, las dos con el pelo recogido y apostando por el negro. Rooney con uno de corte sirena con el bajo abullonado; Kate con lentejuelas, espalda descubierta y un escote en color gris perla para romper la monocromía.

La Mostra ha acogido en su segundo día de competición el estreno de la última obra del veterano Herzog, Bucking Fastard, una fábula moderna sobre la búsqueda del amor verdadero en la que las Mara dan vida a dos hermanas que hablan y se mueven al unísono.

Bloom, por su parte, en la película hace de un vecino del que estas dos hermanas se enamoran perdidamente hasta llegar a acosarle.