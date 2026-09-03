La magia llega a Hogwarts y nos presentan a los personajes en el nuevo tráiler de la serie de Harry Potter

Tras la publicación del primer avance oficial, se han dado a conocer el tráiler definitivo de la primera temporada y la lista completa de actores que encabezarán esta reinterpretación en HBO de la saga literaria creada por J.K. Rowling que se estrenará en Navidades.

Según la sinopsis oficial: "Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos".

Dominic McLaughlin en la serie de Harry Potter y la piedra filosofal de HBO | HBO Max

El elenco principal estará encabezado por un trío de jóvenes debutantes formado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el papel de Ron Weasley.

Junto a ellos, la ficción cuenta con veteranos de renombre de la escena británica e internacional como John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Warwick Davis (Filius Flitwick) o Sirine Saba (Pomona Sprout).

El reparto de los alumnos de Hogwarts se completa con Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Tristan y Gabriel Harland como los gemelos Fred y George Weasley, y Ruari Spooner en el rol de Percy Weasley, entre otros.

Serie de HBO Harry Potter y la piedra filosofal | HBO Max

En el apartado de personajes secundarios figuran Daniel Rigby y Bel Powley como los tíos Vernon y Petunia Dursley, Paul Whitehouse como el celador Argus Filch, Johnny Flynn interpretando a Lucius Malfoy, Luke Thallon como el profesor Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley y Anton Lesser en el papel del fabricante de varitas Ollivander.

La serie cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO, en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros Television.

Cuenta además con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, como productores ejecutivos.