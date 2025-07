Todavía no ha empezado y un actor de la serie de Harry Potter podría marcharse tras la temporada 1

La serie de Harry Potter llega cargada de polémica la mires por dónde la mires. Su mera existencia es en sí misma un conflicto para los fans de la franquicia cinematográfica. Muchos crecieron con las ocho películas y ha pasado menos tiempo del que Warner Bros nos quiere hacer creer.

Aunque eso no es más que la punta del iceberg. Los continuos comentarios contra la comunidad trans de J.K. Rowling, quien es productora ejecutiva de la serie, así como la campaña de odio en redes contra Paapa Essiedu, están ensombreciendo la producción notoriamente.

Sin embargo, no todo es oscuridad y de vez en cuando surge la luz como si de un Lumos se tratara. Ejemplo de ello es la elección del elenco protagonista, que se ganó al público desde el primer momento. Tres jóvenes actores que, al igual que sucedió con Daniel, Emma y Rupert, veremos crecer durante las siete temporadas que ha planificado HBO Max.

Ahora bien, hay un miembro del reparto que podría no mantenerse en la serie de principio a fin. El actor Bertie Carvel (The Crown), ha señalado que es posible que no dure más de una temporada. Será el encargado de interpretar a Cornelius Fudge que, si bien en las películas es un personaje con pocas apariciones, se presume que la adaptación a la pequeña pantalla será más fiel a los libros y nos regalará una mayor presencia del Ministro de Magia.

Bertie Carvel será Cornelius Fudge en la serie de Harry Potter | Gtres

"Siempre he estado más interesado en la variedad que en hacer dos veces lo mismo", comenta Carvel en una entrevista con The Times. No obstante, también ha puesto en valor su experiencia al recibir el guion: "He leído un guion y me ha encantado, también me he leído los libros".

Por el momento, el inminente Cornelius Fudge ha querido poner la decisión sobre los hombros de los espectadores: "Si vuelvo o no probablemente depende de lo que piensen los fans". Unos seguidores que, como hemos podido observar los últimos meses, no suelen mantenerse en silencio (por racistas que sean sus palabras) ante un descontento.

Habrá que esperar para saber si efectivamente Bertie Carvel nos acompaña más de una temporada o si, por el contrario, su paso por la franquicia se queda como una simple anécdota. Lo único que es seguro es que quienes dejen atrás su cariño por la saga original tienen la oportunidad de volver al mundo mágico que, de niños (y no tan niños), les hizo soñar con recibir una carta a través de una lechuza.