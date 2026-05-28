Jacob Elordi se sincera sobre la horrible muerte del 3x07 de Euphoria: "Es una forma genial de morir"

El penúltimo episodio de Euphoria, el 3x07 llamado Llueve o truene, ha conmocionado a la audiencia al presenciar una horrible muerte de uno de los personajes originales de la serie de HBO. ¡Cuidado hay SPOILERS del capítulo.

Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, muere después de que el gánster Naz, al que le debe dinero, lo entierre vivo, dejando una tubería por donde le entra aire. Pero una serpiente entra por el conducto provocándole la muerte al morderlo.

Tras la emisión del episodio HBO emitió un reportaje donde Jacob Elordi habló sobre el desenlace de su personaje:

"Tuve que meterme en ese ataúd. Mis hombros tocaban el lateral y no podía mover los brazos; luego atornillaban la tapa y todo se oscurecía. En realidad, fue muy agradable. Allí dentro se respiraba bastante paz".

"Metido en esta caja, con el polvo cayéndome encima y una serpiente bajando por la tubería… Es una forma genial de morir", explica Elordi.

Para añadir que está conforme con el traumático suceso: "Nate es alguien que ha cometido muchos errores y ha tomado muchas decisiones oscuras. Es genial ver cómo todo ha llegado a este punto".

Respecto a rodar con una serpiente de verdad explica: "Tenían una boa constrictor a la que le pusieron una serpiente de cascabel falsa en el extremo".

"Las serpientes hacían ruido al agitarse, lo cual es realmente alarmante cuando estás encerrado en una caja", puntualiza.

"Era muy cariñosa, así que se acurrucó a mi lado y fue agradable. Pero tenía mucho sueño. Tuve que darle un pequeño empujón para que subiera".

"Esta serie es una parte importantísima, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Ha sido increíble, y estoy muy orgulloso de formar parte de esto", concluye sobre cómo le ha marcado Euphoria.