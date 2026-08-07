El hermano de Angelina Jolie declara que es gay en un directo junto a su exmujer tras divorciarse: "Ahora soy libre"

El hermano mayor de Angelina Jolie, James Haven, ha dado un importante paso en su vida personal al hacer pública su orientación sexual tras haber anulado su matrimonio en 2024.

A través de un directo en Substack ha revelado abiertamente, junto a su expareja Romi Imbelli, que es gay a sus 53 años.

Durante la transmisión compartida con la que fue su esposa, fue ella la que comenzó sacando el tema: "Hoy es un nuevo día... Nosotras podemos ser esto y tú puedes ser, Gem, ¿qué eres?". A lo que James Haven soltó una carcajada y preguntó: "¿Es esta la señal?", antes de decirles a los espectadores: "Soy gay".

"Cuando era niño, estaba completamente obsesionado con las princesas de Disney. Me ponía purpurina en las mejillas, me aplicaba rímel en las pestañas y, en esos momentos, me sentía mágico. En aquel entonces no tenía las palabras para explicar por qué, simplemente sabía que me hacía sentir más yo mismo. Nunca se trató de fingir ser otra persona. Se trataba de dejar brillar una parte de mí que siempre había estado ahí", continuó Heaven.

El cineasta, hijo de Jon Voight y Marcheline Bertrand, explicó que dar este paso supone dejar atrás años de ocultamiento para abrazar su verdadera identidad: "Como tantos otros jóvenes homosexuales, aprendí a cuestionar partes de mí mismo mucho antes de aprender a celebrarlas. Salir del armario no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de permitir que los demás conozcan a la persona que siempre ha estado ahí".

Asimismo, envió un sincero mensaje a su entorno familiar y a la opinión pública sobre cómo espera que sea recibida su confesión: "Espero que mi familia y los demás puedan elegir el amor en lugar del miedo, la comprensión en lugar del juicio y la conexión en lugar de las creencias que pueden habernos mantenido separados. Espero que puedan ver más allá de las etiquetas y simplemente verme con el mismo corazón, la misma risa, la misma alma que siempre han conocido".

En una publicación de Substack también añadió: "Hoy es 6 de agosto de 2026 y yo, James Haven, comienzo un nuevo capítulo en mi vida. Después de muchos años de sanación por traumas infantiles, ahora soy libre de vivir la vida que creo que siempre debí vivir. Una de esperanza, una de paz y una de amor. Así que, como a medida que la historia se desarrolla, quiero que todos sepáis que lo hago con el corazón abierto, con nada más que amor por mí mismo y por todos vosotros."

Por su parte, Romi Imbelli, quien solicitó la anulación de su matrimonio tan solo 15 días después de casarse en agosto de 2024 tras más de dos décadas de amistad, explicó sus sentimientos: "No quería verlo. No quería. Lo sabía y quería apoyarte y amarte", dijo. "Y entonces no quise creerlo porque eso significaría perderte en ese sentido, algo que no podía permitirme. Compartiremos la vida juntos. No eres mi amigo íntimo. Eres mi amor. Y resulta que eres gay", finalizó.

Imbelli, que se está preparando para publicar unas memorias tituladas Breathe Mija, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram que incluía fotos de ella y de Haven: "No vine aquí para desenmascarar a alguien a quien amo. Vine para ayudar a liberar a alguien. Hay una diferencia. A cambio, él me liberó a mí".

"Siempre lo amaré. No solo como su esposa, sino como mi familia, mi mejor amigo y uno de los grandes amores de mi vida...", concluyó la que fue su esposa.