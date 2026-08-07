Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, debuta como actriz ante 33 personas y alejada de privilegios: "Canta, baila y actúa excelente"

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes, Suri Noelle, ha iniciado formalmente su andadura artística en el teatro independiente.

Según ha revelado en exclusiva el Daily Mail, Suri Noelle ha hecho su debut como actriz en el Festival Fringe de Edimburgo dentro de una adaptación queer de El sueño de una noche de verano de Shakespeare.

La joven de 20 años, interpretó hasta cuatro personajes distintos en la obra Midsummer! frente a una sala de reducida capacidad en St Andrew's Square, acompañada por sus compañeros de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon.

A pesar de la notable ausencia de su padre, de quien se encuentra distanciada desde hace más de una década tras el divorcio de sus padres en 2012, la actuación de Suri cosechó grandes elogios entre los asistentes.

La joven, que ha decidido renunciar legalmente al apellido Cruise para utilizar el segundo nombre de su madre, se ganó al público por su versatilidad en escena: "Se entregó por completo y acaparó toda la atención. Sabe cantar, sabe bailar y es una actriz increíble; todo el mérito es suyo", comentó un espectador tras la función, mientras que otro asistente aseguró que la joven demostró que su talento va mucho más allá de su origen familiar: "Nos demostró a todos que estábamos equivocados".

Otra invitada describió su actuación como "increíble" y añadió: "Realmente se robó el protagonismo, estuvo excelente".

A pesar de la fama de sus padres, el local situado en la famosa plaza de St Andrews de Edimburgo, con capacidad para 68 personas, no estaba ni a la mitad de su capacidad para la función de mediodía.

Katie Holmes y su hija Suri andando por Nueva York en momentos distintos | Cordon Press

Aun así desde la escuela comentaban que Escocia es el lugar de nacimiento de Andrew Carnegie (el fundador de la Universidad Carnegie Mellon), y por lo tanto explican que estaban "devolviendo efectivamente el trabajo creativo de la institución a sus orígenes, al tiempo que colocaban a artistas emergentes en uno de los escenarios internacionales más prestigiosos del mundo".

Suri mantendrá sus funciones en la ciudad escocesa durante las dos semanas que dura el festival sin figurar en el programa oficial, buscando un perfil bajo y rechazando los privilegios habituales que rodean a los hijos de celebridades en la industria.

Este logro en el escenario llega además tras unas previas declaraciones de Katie Holmes en Town & Country, donde la actriz expresaba con orgullo la independencia y madurez que está demostrando su hija al iniciar sus propios proyectos: "Por supuesto, echaré de menos la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella y estoy feliz. Es emocionante descubrirse a uno mismo".