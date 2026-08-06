El revuelo de Ariana Grande por esta publicación sobre "estar más sana" en medio de las especulaciones sobre su salud

Según se ha visto en las redes sociales de Ariana Grande, justo después de haber conocido sus planes futuros durante su retirada después de su último concierto en Londres, la artista ha dado 'me gusta' a una publicación que aborda la salud y los límites personales en medio del constante debate sobre su imagen corporal.

El post que ha respaldado la ganadora del Grammy pertenece al Instagram de la psicoterapeuta y autora Terri Cole. En el vídeo se incluye un texto muy claro: "Lamentablemente, puedo confirmar que no a todos les gustará tu versión más saludable", a lo que la experta añade: "Está bien. De todos modos, ponte más sano".

"A veces, esa tensión puede ser difícil de manejar", ​​escribe en la descripción la autora. "Habrá personas que celebren tu versión más sana… y puede que haya quienes extrañen esa versión tuya que se esforzaba al máximo para mantener a todos los demás felices y cómodos".

En el texto que acompaña a la publicación, Cole profundiza sobre la importancia de la evolución personal frente a las expectativas ajenas: "Sigue creciendo y priorizándote a ti misma, pase lo que pase. Tienes más fuerza de la que probablemente crees, y cada paso que das para respetar tus límites es prueba de ello".

Además añadió que "las personas que deben formar parte de tu círculo amarán y apreciarán tu crecimiento", en lugar de anhelar "solo las partes de ti que hacen que todo sea cómodo o conveniente".

Esta interacción cobra un significado especial tras el reciente mensaje que la propia artista dirigió a su público en un concierto en Orlando sobre las presiones recibidas: "Hay que establecer límites. Los seres humanos a veces necesitamos un respiro. Y además, esta puede ser, y seguirá siendo, la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa. No importa qué ruido haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad, ni ser más real para mí, ni más profundo para mí que este amor que compartimos. El resto de esas tonterías no me corresponden, así que no las cargo".