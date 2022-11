Ryan Murphy confiesa por qué debería haber cancelado 'Glee' tras la muerte de Cory Monteith

La serie 'Glee' se convirtió en todo un fenómeno tras su estreno en el año 2009. Lo que nunca nadie se hubiera imaginado es que dejara consigo tantas tragedias. Hasta el punto de especularse durante años sobre una posible posible maldición.

La última de estas terribles tragedias ocurrió en el 2020, con el fallecimiento de la actriz de Naya Rivera, quien murió ahogada con 33 años en un lago al tratar de salvar a su hijo de 4 años. Pero antes de ella fallecieron Cory Monteith, Mark Salling -que se suicidó- y otros actores del cast se enfrentaron a terribles sucesos en su vida, como Melissa Benoist.

Ahora, Ryan Murphy, creador de la serie, ha hablado sobre el tremendo impacto que supuso la muerte del actor principal, Cory Monteith, para todos. El actor de 31 años que interpretaba al enternecedor Finn Hudson falleció por una sobredosis de heroína y alcohol en el 2013, durante el período en el que se estaba emitiendo la quinta temporada de la serie. Tanto los fans como el equipo de la ficción y sus compañeros quedaron devastados ante la noticia, por lo que se apostó por pausar la emisión de la temporada y realizar un capítulo homenaje al actor titulado 'The Quarterback'. Más adelante, se terminó de emitir la temporada ya empezada y la serie continuó con una entrega más terminando en 2015.

Los protagonistas de 'Glee' | Fox

Durante el podcast 'And that's what you really missed' conducido por Kevin McHale y Jenna Ushkowitz, también actores de la famosa serie musical, Murphy ha confesado lo siguiente:

"Si tuviera que volver a hacerlo, hubiéramos parado durante mucho tiempo y probablemente no hubiésemos vuelto", refiriéndose a la renovación de la serie por una temporada más tras la tragedia ocurrida. "No fue una muerte normal en la que alguien está enfermo y puedes verlo. Sucedió tan rápido y sin previo aviso", explica respecto a la repentina muerte de Monteith, que estaba prometido con la otra protagonista, Lea Michele, en el momento de fallecer, por lo que para ella fue especialmente difícil y a día de hoy sigue recordándole en cada fecha especial, como demuestra el vídeo de arriba.

McHale y Ushkowitz, que interpretaron a Tina y Artie, continuaron hablando acerca del episodio homenaje que realizaron tras la tragedia, así como de la dificultad de afrontar la interpretación del mismo tras lo ocurrido en sus vidas. Según Ushkowitz, "se sentía como un rincón imposible en el que todos estábamos". Por otro lado, McHale admite que incluso con un equipo de ayuda para afrontar el duelo de su compañero le resultó muy difícil llevar a cabo ciertas escenas del episodio.

Jenna Ushkowitz y Kevin McHale de 'Glee' | Getty

"Obviamente estamos hablando de nuestro amigo de verdad. Entonces hay una cámara sobre ti. Cuando suceden esas cosas, no sabes cuándo vas a perder la compostura y descomponerte", admitió. "Es un episodio que pude ver una vez y nunca lo volví a ver", agrega Murphy.

