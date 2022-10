La polémica parece seguir a Lea Michele allá donde va. Y es que desde que hace unos años salieran a la luz varias acusaciones de su excompañeros de 'Glee' sobre su mal comportamiento en el set, la actriz sigue siendo el blanco de ciertos comentarios.

Actrices de la serie como Heather Morris o Samantha Marie Ware dejaron claro lo difícil que era trabajar con ella, sus aires de grandeza y comentarios despectivos con los demás.

Otros como Gerard Canonico y Amber Riley estuvieron de acuerdo, y finalmente Lea, que estaba embarazada en aquel momento, se pronunció con una carta sobre las "lecciones" que había aprendido en esas semanas y que era "tiempo de escuchar y aprender".

Desde entonces Michele se tomó un tiempo de descanso también propiciado por su nueva maternidad, aunque recientemente volvió a los escenarios con el éxito de Broadway Funny Girl, y su llegada sustituyendo a otra actriz tampoco ha estado exenta de polémica.

Pero ahora Lea ha vuelto a ser viral por el comentario de un excompañero, Chris Colfer, que interpretó a su inseparable Kurt en 'Glee'.

Durante su participación en el programa de radio de Michelle Collins en Sirius XM, la presentadora le preguntaba si quería acompañarle a ver 'Funny Girl', la obra de Lea.

"Oh, de repente mi día se ha llenado de cosas", respondía irónicamente.

Colfer entonces intenta desviar el tema diciendo que ha visto otra obra, y le gustó. Pero Collins insiste preguntándole si no tiene intención de verla mientras esté en Nueva York.

"No, ya me despierto traumas en casa", aclara con acidez atribuyendo la palabra 'trigger' en inglés a su compañera.

La disculpa de Lea Michele

Así fue como la actriz abordó las acusaciones contra ella como parte de una carta cuando estaba embarazada de 7 meses:

"Aunque no recuerdo haber dicho nunca estas cosas y nunca he juzgado a otros por su contexto o el color de su piel, eso no es el caso. Lo que importa es que claramente actué de formas que hicieron daño a otros.

Ya fuera mi posición privilegiada y perspectiva lo que hicieron que se me percibiera como insensible o inapropiada a veces o ya fuera simplemente mi inmadurez y yo siendo difícil innecesariamente, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que pueda haber causado. Todos podemos crecer y cambiar y yo definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar en mis propios defectos.

He escuchado estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque estoy muy arrepentida, seré mejor en el futuro por esta experiencia".

