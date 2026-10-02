Ruby Rose revela que fue falsamente acusada de asesinar a un bebé cuando tenía 15 años

La actriz Ruby Rose ha compartido públicamente uno de los sucesos más traumáticos e impactantes de su adolescencia, ocurrido más de una década antes de alcanzar la fama internacional por sus papeles en Orange Is the New Black o Batwoman.

Y es que durante su participación en un episodio del podcast Off the Vine, presentado por Kaitlyn Bristowe, la actriz y DJ de 40 años ha relatado cómo fue la principal sospechosa de una investigación policial y acusada falsamente de ser una "asesina de niños" cuando tan solo tenía 15 años en su Australia natal.

El suceso tuvo lugar mientras se encontraba con una amiga de la infancia fumando su primer cigarrillo y descubrió a un pequeño gravemente herido en un parque infantil. "Vi algo en un parque. Dije: '¡Oh!'. Pensé que era una muñeca colgada", relataba la intérprete durante la entrevista.

"Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que era un niño de verdad, de unos cuatro años y medio. Le salía sangre de las orejas, la nariz y la boca. Fue muy traumático", confesaba con sinceridad.

Ante la gravedad de la situación, Rose y su amiga reaccionaron con rapidez para buscar ayuda. La actriz cogió al pequeño en brazos y lo trasladó hasta una vivienda cercana donde se encontraba un grupo de adultos.

"Pensé que le había salvado la vida porque respiró hondo", continuó explicando Rose sobre el instante en el que le practicaron la reanimación cardiopulmonar a la espera de la ambulancia. "Y pensé: '¡Dios mío! ¡Menos mal!'".

A pesar de sus esfuerzos por socorrerlo, el estado del niño empeoró tras ser ingresado en el hospital, confirmándose su fallecimiento poco después debido a que "llevaba mucho tiempo con muerte cerebral".

En los días posteriores a este "horrible" incidente, Rose se convirtió en el centro de las investigaciones de las autoridades y sufrió un duro acoso en su entorno escolar. "La policía apareció en mi colegio", recordó, añadiendo la angustia psicológica que le provocaron las acusaciones de los alumnos de su centro: "Me decían: '¡Asesina de bebés!'. Me derrumbé por completo".

La verdad sobre el trágico accidente no se esclareció hasta dos semanas después, cuando el hermano mayor del menor fallecido logró recordar lo sucedido tras sufrir un episodio de amnesia disociativa provocado por el impacto del trauma.

"Lo que finalmente sucedió fue que el hermano mayor recordó. Había empujado a su hermano por el tobogán. El hermano había quedado atrapado y él estaba tratando de liberarlo de un clavo". El joven, presa del pánico al ver sangrar a su hermano, huyó del lugar bloqueando el recuerdo del suceso.

"Finalmente recuperó la memoria y volvió a la policía", continuó explicando la intérprete sobre cómo se resolvió la investigación oficial. "Me exoneraron, pero [la madre] seguía sin quererme en el funeral. Así que todos los demás fueron menos yo".

A pesar del paso de los años, Ruby Rose admitió que las secuelas de la tragedia y el posterior escrutinio policial y social han permanecido intactas en su memoria, condicionando incluso su vocación personal y su fascinación por la mente humana. "Durante toda mi vida, estudié psicología como si me centrara en alcanzar la fama", concluyó la actriz, asegurando que "le interesaba mucho el mundo interior de las personas".