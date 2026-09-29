La mujer de Penn Badgley niega que le exigiera dejar de hacer escenas de sexo: cuenta por qué lo hizo el actor de You

Domino Kirke-Badgley, la mujer de Penn Badgley, ha decidido plantar cara públicamente a los continuos comentarios que sigue recibiendo por parte de los seguidores del protagonista de You tras la decisión del actor de no volver a grabar escenas de sexo en sus proyectos cinematográficos y televisivos.

La controversia se remonta a febrero de 2023, cuando el actor de 39 años explicó en su podcast Podcrushed que había solicitado limitar sus escenas íntimas en la exitosa serie You de Netflix.

Badgley argumentó que la decisión surgió tras cuestionarse el rumbo de su carrera y preguntarse: "¿Quiero volver a una trayectoria profesional en la que siempre sea el protagonista romántico?". Asimismo, enfatizó el valor de su compromiso sentimental con Kirke-Badgley, con quien se casó en febrero de 2017 (y es hermana de la actriz de Girls, Jemima Kirk).

Pese al tiempo transcurrido, Kirke-Badgley, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram este lunes 28 de septiembre para aclarar que continúa sufriendo el acoso de muchos usuarios.

Mostrando en pantalla detrás de ella uno de los titulares difundidos en marzo de 2023, la madre de tres hijos se dirigió tajante a la cámara: "Sigo recibiendo mensajes sobre esto que sucedió hace unos tres años, cuando mi marido decidió que ya no quería hacer escenas de intimidad, es decir, no quería tener sexo...".

"Sí, no quería hacer nada de eso, lo cual era muy importante en su industria porque es lo que más les gusta que hagas. Y los personajes que mi marido ha interpretado a lo largo de los años, la gente ya da por hecho que seguirá interpretando a ese tipo", continuaba.

La mujer del intérprete quiso dejar claro su apoyo absoluto desde el primer momento: "Así que cuando decidió que ya no quería hacer esto, estaba superfeliz por él, muy orgullosa de él porque entendí lo importante que era y sí, es simplemente buenos hábitos en la relación".

Además, reivindicó su propia trayectoria profesional más allá de su matrimonio: "[...] No soy solo la mujer de Penn Badgley, también hago cosas (en el trabajo como 'doula') como apoyar a las personas para que tomen este tipo de decisiones por sí mismas y por sus carreras".

“Así que sí, quiero deciros a aquellos que todavía me enviáis mensajes directos sobre la decisión de mi marido de hacer esto por sí mismo y por su salud mental, que lo superéis”, finalizaba

Kirke-Badgley también recalcó en la descripción que la decisión del actor estuvo motivada, además, por el cuidado de su salud mental: "Después de trabajar en la industria desde los 12 años, creedme, ya era hora [...] ¡No ha perdido fans y sigue consiguiendo trabajos!".