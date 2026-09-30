Jennifer Lawrence confiesa a Rosalía que está obsesionada con La Perla y que ha aprendido español: el vídeo cantándola

La Semana de la Moda de París continúa reuniendo a las grandes estrellas del panorama internacional. Entre los rostros conocidos que han dejado ver su complicidad en la capital francesa figuran parejas como la de Loli Bahía junto a Rosalía o la formada por Jacob Elordi y Kendall Jenner.

Sin embargo, uno de los momentos más virales y comentados del evento ha tenido lugar en el front row del desfile de Dior, donde Rosalía ha compartido primera fila con personalidades como Rihanna, Cynthia Erivo, Anya Taylor-Joy y Jennifer Lawrence.

Ha sido precisamente la protagonista de Los juegos del hambre quien se ha mostrado especialmente cercana y entusiasmada al reencontrarse con la intérprete de Lux.

En una distendida charla captada por los fotógrafos y colaboradores presentes, Lawrence no dudó en confesarle a Rosalía la enorme admiración que siente por sus últimos trabajos musicales.

"Amo TANTO tu nuevo disco, enserio La Perla es como mi canción favorita. Lo mejor que he escuchado en TODA mi vida. He aprendido español con ella", le confesó la actriz estadounidense ante la sonrisa y el afecto de la cantante.

Para demostrar el impacto que ha tenido la canción en su día a día, Lawrence no dudó en atreverse a tararear en español el verso inicial del tema, arrancando a cantar el conocido "Ladrón de paz" con el que da comienzo.

Esta muestra de complicidad entre ambas no es algo inédito. Y es que Rosalía, que ejerce como embajadora de la firma Dior desde 2024, ya había coincidido en el front row del desfile parisino con Lawrence en 2023, fecha en la que ya mostraron su buena química y su gran relación personal.