Jennifer Garner se reencuentra con su exnovio y compañero de Alias, Michael Vartan, por el 25 aniversario de la serie

La actriz Jennifer Garner ha querido rendir un bonito homenaje a la ficción que la catapultó a la fama internacional.

Y es que con motivo del 25 aniversario del estreno de Alias, la serie de espías emitida por la cadena ABC entre 2001 y 2006, la actriz de 54 años ha publicado un montaje de secuencias en su cuenta oficial de Instagram. Entre las imágenes compartidas destaca un particular selfie junto a su excompañero de reparto y expareja sentimental, el actor Michael Vartan.

En la instantánea, Garner aparece sonriente luciendo una blusa negra mientras rodea con el brazo a Vartan, quien viste una camisa informal, gorra y gafas. El emotivo vídeo combina momentos icónicos de la serie con fotografías cariñosas junto al creador y director J.J. Abrams y sus compañeros de reparto Victor Garber, Ron Rifkin y Merrin Dungey.

La publicación está acompañada con un breve texto en la descripción: "Feliz 25 aniversario, Alias".

Jennifer Garner y Michael Vartan | Instagram Jennifer Garner

A lo largo del vídeo, Garner añade una locución en voz en off en la que decía estar "muy orgullosa" de haber formado parte de la serie y calificaba a sus compañeros de reparto y al equipo como "todo su mundo".

"Somos un pequeño grupo que llevamos juntos 25 años", exclamaba emocionada en la narración, destacando el valor de su unión: "Después de tantos años, seguimos juntos".

Asimismo, la estrella de El sueño de mi vida se mostró sorprendida al recordar cómo la oportunidad de protagonizar esta historia de acción cambió radicalmente su carrera y su percepción personal, señalando que antes del proyecto "nadie había pensado en ella" para "películas de acción" o para "papeles duros".

Tras asumir el reto interpretativo, admitió el impacto que tuvo en su actitud: "Caminaba diferente después de interpretar a Sydney".

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus antiguos compañeros y seguidores. Merrin Dungey, quien encarnó al personaje de Francie Calfo, comentó con afecto: "Te amaré por siempre y prometo no volver a pelear contigo en nuestro piso".

Por su parte, varios fanáticos alabaron la producción, destacando que es "verdaderamente uno de los mejores pilotos de televisión de todos los tiempos, y los finales de temporada con suspenso fueron de otro nivel", mientras otros aseguraban: "Está bien, de acuerdo. Volveré a ver ALIAS".

Jennifer Garner y Michael Vartan mantuvieron una relación sentimental entre 2003 y 2004 tras enamorarse en el rodaje. Tras su ruptura, la actriz rehizo su vida sentimental con Ben Affleck, con quien se casó en 2005 y tuvo tres hijos (Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 12) antes de divorciarse en 2018, mientras que Vartan se casó con Lauren Skaar, de quien se separó en 2014.

A pesar del paso del tiempo, ambos han mantenido una excelente relación de amistad.