El mensaje que lanza Katy Perry después de ser acusada por Ruby Rose de agredirla sexualmente: "La verdad te hará libre"

Katy Perry se está enfrentando a un momento muy complicado después de que la actriz Ruby Rose la haya acusado de haberla agredido sexualmente. Unos hechos que habrían sucedido hace 20 años, concretamente en 2010 durante una noche de fiesta en Melborne, Australia.

Tras la acusación de la actriz de Orange Is THe New Blakc, la policía australiana ha iniciado una investigación para esclarecer todo este asunto.

En medio de este revuelo, la cantante ha hecho una publicación a través de Instagram Stories donde escribe "Los amo" junto a su canción By the Grace of God de su álbum Prism de 2013.

Mensaje que muchos han entendido como una indirecta ya que parte de la letra del tema dice cosas como: "Me recuperé" y "Ahora tengo que superarlo / Deja que el universo ponga a prueba tu ingenio / Sí, la verdad te hará libre".

Katy Perry | Instagram Katy Perry

El equipo de Katy Perry emitió un comunicado a través de uno de sus representantes con el que respondió de forma directa: "Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables".

"La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".