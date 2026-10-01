BODA SORPRESA EN HOLLYWOOD
Jim Carrey se casa con su pareja Min Ah en una íntima ceremonia privada en Los Ángeles
Jim Carrey se ha casado con la artista Min Ah en Los Ángeles, siete meses después de su presentación oficial como pareja en la gala de los Premios César.
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El actor Jim Carrey ha dado un paso decisivo en su vida personal. Y es que este miércoles 30 de septiembre de 2026, un portavoz oficial confirmó a los medios que el actor de 64 años, reconocido mundialmente por sus papeles icónicos en películas como Ace Ventura o La Máscara, se ha casado recientemente con su novia, Min Ah, en una pequeña y discreta ceremonia privada celebrada en Los Ángeles.
Este enlace llega apenas unos meses después de que la pareja acaparara todas las miradas al realizar su debut público oficial a principios de este año en los Premios César en Francia, donde el actor fue galardonado con un Premio Honorífico.
En aquella ocasión, Min Ah (actriz y artista afincada en Los Ángeles) estuvo arropada por la familia del intérprete, incluyendo a su hija Jane y a su nieto Jackson.
Durante su discurso en la gala francesa, pronunciado íntegramente en francés, Carrey quiso rendir homenaje a su círculo más íntimo y oficializó su relación al referirse a ella públicamente: "Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Os amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min. Te amo, Min", añadió.
Aunque la pareja siempre se ha caracterizado por mantener una absoluta discreción sobre su noviazgo, los registros públicos de sus apariciones se remontan al menos a febrero de 2022, cuando fueron fotografiados juntos tras asistir a un espectáculo benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en un club de Largo, Los Ángeles.
Este compromiso matrimonial coincide con una etapa de gran tranquilidad personal para el intérprete, quien en repetidas ocasiones ha manifestado su intención de apartarse de los focos de Hollywood para disfrutar de una vida apacible centrada en el arte y la pintura.
En el plano sentimental, este enlace supone el tercer matrimonio para el actor. Carrey estuvo casado anteriormente con la actriz Melissa Womer, con quien contrajo matrimonio en 1987 y de quien se divorció en 1995, fruto de cuya relación nació su hija Jane.
Posteriormente, se casó en 1996 con su compañera de reparto en Dos tontos muy tontos, Lauren Holly, un matrimonio que finalizó un año después.
Asimismo, mantuvo una relación con la actriz Ginger Gonzaga (su coprotagonista en la serie Kidding), con quien debutó en la alfombra roja de los Globos de Oro en enero de 2019 antes de anunciar su separación en octubre de ese mismo año.
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