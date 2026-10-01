Sylvester Stallone recuerda cómo sufrió un salvaje ataque físico durante su internamiento en un psiquiátrico

El actor Sylvester Stallone ha decidido abrirse emocionalmente poco tiempo antes del lanzamiento de sus memorias, The Steps, cuya publicación está prevista para el 29 de septiembre.

En una sincera entrevista concedida a The New York Times, la estrella de Hollywood de 80 años ha detallado algunos de los episodios más oscuros e impactantes de su adolescencia y carrera.

Y es que durante su etapa en la escuela secundaria Devereux Manor en Pensilvania, un reformatorio para adolescentes que necesitaban disciplina, el actor fue internado en una unidad psiquiátrica conocida como Park Lodge o "el Pozo de las Serpientes".

"En ese grupo de edad, los adolescentes, si alguna vez te escapabas para ver a una chica o hacías algo parecido, te castigaban llevándote a un lugar llamado Park Lodge o Snake Pit. El olor, la suciedad, la gente corriendo desnuda, arañándose, con las manos atadas, babeando... eso era lo que creían que te impresionaría para que nunca volvieras a romper las reglas", explicaba el actor.

Sylvester Stallone | Gtres

Fue durante esas dos semanas de encierro cuando sufrió una salvaje agresión física por parte de otro interno: "Allí me atacaron. Intentaron arrancarme la ingle".

Stallone recordó con precisión el aterrador momento y la identidad de su agresor, hijo de una figura conocida: "Era grande, calvo, siempre desnudo, con los dientes podridos. Lo llamaban Jay Bird porque siempre estaba desnudo como un arrendajo. Era hijo de un actor llamado Lloyd Nolan, y lo metieron allí. Entré al baño de camino al comedor, y él entró, me rodeó y empezó a desgarrarme la garganta, metió la mano en mis pantalones y me agarró la ingle".

Tras el ataque, los guardias intervinieron de forma violenta: "Entonces, entran los dos guardias y... lo golpean brutalmente con cuchillas de afeitar. Yo pregunto: '¿Qué demonios le pasa?' Y me responden: 'Estás en un manicomio, muchacho. No le pasa nada. Está loco'".

"Sé que van a intentar romperme", pensó en aquel momento. "Cuando salí de allí y me paré frente al director de la escuela, me dijo: '¿Aprendiste la lección?' Dije: 'Aprendí mucho más que esa lección. Una lección mucho mejor: No puedes romperme'".

"Así que cuando llegué a Nueva York [a los veinte años] y todo lo que vino después, siempre sentí que era invencible en ese sentido", añadiendo que "mi corazón podía romperse, como el de cualquier ser humano, pero me refiero a la fuerza de voluntad", finalizaba el actor sobre el tema.