Rosalía muestra las secuelas tras el casting de Euphoria y su cara al saber que fue elegida: "Se me amorató tanto"

La temporada 3 de Euphoria no está dejando indiferente a nadie y muchas son las reacciones que están recibiendo los primeros episodios.

En esta primera parte de la serie ya hemos podido ver a Rosalía en acción después de confirmarse que había sido elegida para el reparto de la serie dando vida a una stripper llamada Magick.

Tras la emisión del 3x03 Rosalía ha compartido un emotivo texto junto a algunas imágenes donde cuenta cómo fue su llegada a la serie y lo que ha supuesto para ella:

"Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas.

Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48horas (la q saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps. Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí. Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia".

Muchas son los comentarios que ha recibido el post entre ellos actores como Miguel Ángel Silvestre le dice: "Eres todo". La influencer Lola Lolita comenta: "La mejor". O su compañera en la serie Priscilla Delgado: "LAAAAAAAAA MEJOOOOOOOR. Que ganas de verte".