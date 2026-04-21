Rosalía insulta a Zendaya en español en su debut en Euphoria: Así ha sido la presentación de su personaje

Rosalía es uno de los grandes fichajes de la temporada 3 Euphoria, entrega que está siendo muy criticada por su alto contenido sexual, sobre todo en el personaje de Sydney Sweeney.

En el caso de la cantante catalana interpreta a una stripper llamada Magick que trabaja en el club justo al que ha entrado a trabajar Rue, el personaje de Zendaya.

Solo tiene dos breves apariciones en el 3x02 pero basta para ver el talento interpretativo de Rosalía. En la escena aparece discutiendo con el encargado del local porque lleva el collarín: "No puedes llevarlo", le dice es un "exterminador de erecciones certificado".

"Puedo ganar 12 de los grandes en esta demanda", comenta sin saber qué le ha pasado exactamente. "Bueno pero es que tengo que llevarlo, y si me mandan un detective privado qué hago", comenta hablando en español en la serie.

Después la vemos salir del despacho y se choca con Zendaya a la que le suelta, también es español: "¡Mira por donde vas, coño!".

Esta no es la primera incursión de Rosalía como actriz, ya debutó por primera vez en la gran pantalla junto a Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria.

Además, el estreno de la serie ha coincidio con la gira Lux de la cantante española quien ha estado en Madrid y Barcelona recientemente.