Richard Gadd vuelve tras el fenómeno de Mi reno de peluche con Half Man, un proyecto aún más inquietante

Richard Gadd, el creador y protagonista de Mi reno de peluche, ya tiene nuevo proyecto y promete volver a sacudir al público. Tras el impacto que supuso en 2024 su primera gran serie para Netflix, el guionista y actor regresa con Half Man, una ficción que llega este 24 de abril a HBO Max y que, por lo que se ha adelantado, vuelve a adentrarse en terrenos incómodos y emocionalmente intensos.

Mi reno de peluche se convirtió en una de las propuestas más aclamadas del año gracias a su crudeza y honestidad. Basada en la propia experiencia de Gadd, la serie narraba la historia de un camarero y aspirante a cómico que, tras un gesto de amabilidad con una clienta, se veía atrapado en una espiral de acoso. El relato incluía detalles estremecedores, como el envío de más de 41.000 mensajes de texto, cientos de horas de audios y una persecución constante tanto en su lugar de trabajo como en su vida personal. El personaje de Martha, interpretado por Jessica Gunning, estaba inspirado directamente en la mujer que acosó al propio Gadd en la vida real.

La serie también abordaba otro episodio especialmente duro: una agresión sexual sufrida por el propio creador a manos de un hombre que le había prometido ayudarle a abrirse camino como guionista. Este testimonio, que Gadd llegó a recordar emocionado durante su discurso en los Emmy, fue uno de los elementos que más contribuyó a la potencia emocional de la ficción.

Ahora, con Half Man, el autor cambia de registro sin abandonar la intensidad. La nueva serie explora la relación turbia y destructiva entre dos medio hermanos a lo largo de tres décadas. En esta ocasión, Gadd se aleja del rol de víctima para situarse en un personaje mucho más oscuro, lo que añade una capa adicional de inquietud al proyecto.

Junto a él, el reparto cuenta con Jamie Bell, conocido por su icónico papel en Billy Elliot, que aquí se presenta en una faceta completamente distinta. Con este nuevo trabajo, Gadd parece dispuesto a reafirmar su sello: historias incómodas, personales y capaces de dejar huella en el espectador.