ESTRENO 7 DE JUNIO
¿Eres amante del true crime? Carles Porta estrena su primera ficción en atresplayer con este trepidante caso real
El maestro del true crime en España, el periodista de investigación Carles Porta, estrena este 7 de junio 33 días en atresplayer. Se trata de su primera serie de ficción basada en un caso real y la protagonizan José Manuel Poga y Julián Villagrán.
Publicidad
Para lo amantes del true crime llega el 7 de junio a atresplayer la serie 33 días, la primera ficción del prestigioso periodista de investigación Carles Porta con José Manuel Poga y Julián Villagrán como protagonistas.
33 días está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga en la que ambos intentan resistir mientras poco a poco se ven acorralados por la Policía Autonómica Catalana.
Dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras tienen a todo el mundo en vilo, a la vez que forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre.
Por su parte, Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz, entre otros.
Esta serie de 6 episodios está dirigida por Anaïs Pareto Onghen y podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.
Publicidad