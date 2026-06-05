¿Eres amante del true crime? Carles Porta estrena su primera ficción en atresplayer con este trepidante caso real

Para lo amantes del true crime llega el 7 de junio a atresplayer la serie 33 días, la primera ficción del prestigioso periodista de investigación Carles Porta con José Manuel Poga y Julián Villagrán como protagonistas.

Carles Porta con los actores de 33 días José Manuel Poga y Julián Villagrán | atresplayer

33 días está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga en la que ambos intentan resistir mientras poco a poco se ven acorralados por la Policía Autonómica Catalana.

Dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras tienen a todo el mundo en vilo, a la vez que forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre.

Por su parte, Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz, entre otros.

Esta serie de 6 episodios está dirigida por Anaïs Pareto Onghen y podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.