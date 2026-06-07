El incómodo reencuentro de Halle Berry y su exmarido en la graduación de su hija tras años de batalla legal

Halle Berry ha vivido un día muy feliz después de que su hija, Nahla Ariela, se haya graduado a los 18 años de la escuela secundaria.

La joven nació en 2008 de su relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry, con mantuvo una relación desde 2005 hasta 2010, momento en el que se separaron. Sin embargo, ambos se vieron inmersos en una dura batalla legal de 10 años por la manutención de su hija.

Halle Berry con su ex y el padre de su hija Gabriel Aubry | Getty

Así las cosas, los dos padres se han reencontrado en la graduación de Nahla, un encuentro cargado de "incomodidad" según ha contado Page Six.

La actriz de 59 años fue vista caminando con su prometido, el músico Van Hunt, en la ceremonia del pasado día 4 de junio jueves, mientras que Aubry salió del acto por separado ocultando su rostro con gafas de sol.

Cabe recordar que en 2014, el tribunal de Los Ángeles ordenó a Berry pagar a Aubry 16.000 dólares al mes en concepto de manutención infantil hasta que Nahla, que entonces tenía 6 años, cumpliera 19 o se graduara de la escuela secundaria. En 2021, la cantidad se redujo a 8.000 dólares al mes. Sin embargo, Berry tuvo que pagar a Aubry un 4,3 por ciento adicional de cualquier ingreso anual que superara los 1,95 millones de dólares.

También fue muy sonado el altercado físico que protagonizaron Aubry y el entonces marido de Berry, Olivier Martinez, con quien la actriz estuvo casa de 2013 a 2015.

Halle Berry con su ex y el padre de su hija Gabriel Aubry | Gtres

De hecho, con Martinez también tuvo una amarga disputa judicial por la custodia de su hijo en común, Maceo, antes de solicitar la custodia exclusiva en 2024.

A pesar de la difícil relación con los padres de sus hijos, Berry ha rehecho su vida sentimental y desde 2020 sale con Van Hunt, con quien se volverá a casar próximamente.