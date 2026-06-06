Sean Penn revela el motivo de su ausencia en los Oscar y habla de su ansiedad: "No puedo seguir así"

Seann Penn es uno de los actores más particulares de Hollywood. El actor, a pesar de ser un titán de la industria del cine, cuenta con una carrera un tanto difusa en sus últimos años, alternando películas alejadas de los grandes títulos que solía protagonizar, con otras que han sido un éxito rotundo, como Una batalla tras otra.

De hecho, la cinta de Paul Thomas Anderson fue la gran triunfadora en la última edición de los Oscar, llevándose el de Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado y, cómo no, el de Mejor actor de reparto, que recayó en manos de Penn.

Sin embargo, el actor no asistió a la ceremonia, siguiendo los pasos del resto de galas durante la temporada de premios, a excepción de los Globos de Oro de comienzos de año.

Sean Penn en Una Batalla Tras Otra | Warner Bros.

Ahora, él mismo ha contado la razón detrás de esta controvertida decisión, pese a que supuso su tercera estatuilla dorada.

"No se trata solo de una entrega de premios", ha explicado a Variety, señalando que siempre le ha resultado "incómodo socialmente" debido a que hay "demasiada gente". "Ahora estoy decidido, de por vida, a no ir a ningún sitio donde haya más de ocho personas en un grupo".

Penn añadió que siente que estos eventos solo "te dan 15 minutos por persona", lo que le provoca "ansiedad" y le produce "terror".

El actor Sean Penn en una rueda de prensa | Gtres

"Las dos veces que fui sentí alivio por haber ganado, porque mucha gente había trabajado muy duro para conseguirlo", comentó. "Hay política de por medio en todo esto", añadió criticando a cómo se gestan algunos premios.

Según ha dicho Penn, antes de la gala, habló con sus compañeros de Una batalla tras otra y todos le mostraron su apoyo, ya que lo "mejor para mi salud mental" era que no asistiera. En su lugar, viajó a Ucrania, desde donde siguió la entrega de premios.

"Realmente pude disfrutar de los Premios de la Academia por primera vez. Fue genial", admitió. "Lo mejor que pude sentir fue alivio, sabiendo que ya no iba a volver a hacerlo, hice algo similar este año. Fui a los Globos de Oro; nunca había asistido antes. Y ahí fue donde decidí: "'No puedo seguir así'".

Sean Penn | Gtres

Tal y como ha recordado, después de salir de los Globos de Oro, fue asediado por fans que querían hacerse fotos con él, lo que confirmó que nunca más quisiera asistir a un evento público.

"La gente no debería tomarse selfies con nadie. Es malo para uno mismo; es malo para todos. Es un robo del alma. ¿Es la abuela del Holocausto con su hijo parapléjico de 6 años en silla de ruedas? ¡Ni hablar!", aseguró sobre no hacerse fotos con nadie, sea cual sea su situación.