Javier Bardem recuerda su preocupación cuando Penélope Cruz temió sufrir un aneurisma cerebral: "Aceptó el riesgo"

Durante el pasado Festival de Cannes, Penélope Cruz confesó el susto que le dieron los médicos al diagnosticarle un posible aneurisma cerebraldurante el rodaje de La bola negra meses antes.

Aunque finalmente el análisis fue erróneo, la actriz tuvo que hacer frente a grabar escenas creyendo que su salud podía estar en riesgo y, ahora, Javier Bardem ha contado cómo se vivió ese momento en el ámbito familiar.

"Me impactó, y estábamos muy preocupados", ha admitido a People en el estreno de la nueva versión de El cabo del miedo. "Pero ella le preguntó al médico: '¿Puedo hacer el número musical? Porque están esperando que diga: ¡Acción!'", recordó, añadiendo que los médicos dieron el visto bueno a su mujer siempre y cuando aceptara hacerse las pruebas al día siguiente.

Penélope Cruz y Javier Bardem en el almuerzo de los Oscar | Getty Images

"Lo asombroso —y por eso contó la historia— es cómo la gente, cuando ve algo, no sabe lo que hay detrás. Cuando ella contó la historia, pensé: 'Sí, está bien compartir eso, para entender que todos somos seres humanos y que pasamos por momentos muy difíciles", ha reflexionado.

Bardem ha explicado además que la actriz "aceptó el riesgo" y prefirió "superar ese momento" para conseguir la toma perfecta para la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Penélope Cruz en La bola negra | Atresmedia Cine

"Resultó ser uno de los momentos más increíbles que jamás hayas visto en pantalla. Fue difícil, por supuesto. Pero gracias a Dios somos afortunados. Ella está bien. Es maravillosa", desveló el actor en la entrevista.

La propia Penélope admitió en la rueda de prensa de Cannes que pensó que "iba a morir" y que fue uno de los momentos más "surrealistas" en su vida.