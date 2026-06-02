De ídolo adolescente en The O.C. a enemigo de los cripto-bros: la sorprendente cruzada de Ben McKenzie

Ben McKenzie, el actor que saltó a la fama como Ryan Atwood en The O.C. y que más tarde participó en series como Southland o Gotham, se ha convertido en una de las voces más críticas de la industria de las criptomonedas. Su implicación con el tema ha ido mucho más allá de la opinión: incluso ha escrito un libro sobre los riesgos de este mercado.

Ahora ha dado un paso más con Everyone Is Lying to You for Money, un documental autofinanciado que dirige y protagoniza tras tres años de investigación. En él analiza el funcionamiento de un sistema que considera una estafa piramidal.

McKenzie también pone el foco en el papel de los famosos en la promoción de las criptomonedas, las conexiones políticas que rodean al sector y el impacto que ha tenido especialmente entre los hombres jóvenes. Vamos, que lo de enfrentarse a los villanos no se quedó solo en Gotham City. Descubre más detalles en el vídeo.