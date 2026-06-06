Se confirma la causa de la muerte de Hulk Hogan casi un año después y la policía revela si fue natural

El mundo del wrestling y del espectáculo se conmocionaron al enterarse de la muerte de Hulk Hogan a los 71 años. Nadie esperaba que el actor y estrella de la lucha libre falleciera de forma repentina y ahora, casi un año después de su muerte, se ha confirmado la causa de la muerte.

Y es que, tras el fallecimiento del icono estadounidense, su hija Brooke, que no ha asistido al funeral, puso en duda su certificado de defunción ya que según comentó, dudó sobre que no se hiciera autopsia, sugiriendo algo más allá del infarto que en principio se concluyó.

Hulk Hogan y su hija Brooke en 2004 | Getty Images

No ha sido hasta este viernes 5 de junio cuando las autoridades han publicado una actualización sobre la muerte de Hogan.

"La investigación sobre la muerte de Terry Bollea ya está cerrada y se ha clasificado como una muerte natural", informó el Departamento de Policía de Clearwater, Florida, en un comunicado difundido por People.

Según el informe, un agente del Departamento de Policía de Chicago acudió al domicilio aproximadamente a las 10:21 de la mañana del 24 de julio de 2025 por "una posible emergencia médica". Se le practicó reanimación cardiopulmonar y Hogan fue trasladado al Hospital Morgan Plant, donde fue declarado muerto a las 11:17 de la mañana.

Hulk Hogan | Europa Press

Hogan falleció "exclusivamente a causa de una enfermedad natural, sin contribuciones traumáticas o toxicológicas terminales razonables. Por lo tanto, la forma de muerte también es natural", declaró el Departamento de Policía de Chicago, citando los resultados de la autopsia.

"Tras una revisión exhaustiva de las declaraciones, los historiales médicos, las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la residencia y una inspección visual del cuerpo del Sr. Bollea, no se ha encontrado evidencia que indique que la muerte de Terry Bollea haya sido otra cosa que natural", añade el informe. "Durante el transcurso de la investigación, no se ha encontrado evidencia que indique ningún delito relacionado con su muerte. Este caso se dará por cerrado y se considerará resuelto, sin que exista ningún delito", finaliza.