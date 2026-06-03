¿Qué hacía en Madrid? La viral reacción del actor de Stranger Things, Noah Schnapp, al encontrarse con Bad Bunny en La casita

El paso de la gira Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny por Madrid está dejando momentos verdaderamente inolvidables tanto dentro como fuera del escenario.

La Casita, ese restrictivo y exclusivo espacio VIP que el artista utiliza como "escenario B" en sus directos, se ha convertido en el auténtico centro de todas las miradas.

Si en los días previos ya se había dejado ver por allí a rostros reconocibles como Ester Expósito, Los Javis o Lolalolita, la tercera noche en el Riyadh Air Metropolitano ha elevado el listón internacional con la presencia sorpresa de Noah Schnapp.

El joven actor, mundialmente conocido por dar vida a Will Byers en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, acaparó todos los focos y se ha convertido en lo más comentado en las redes sociales por su divertidísima actitud.

Lejos de adoptar una postura de estrella distante, Schnapp desató la locura de los presentes por su reacción como un verdadero fanático al encontrarse cara a cara con el cantante, mostrándose visiblemente emocionado y entusiasmado por tener tan cerca al puertorriqueño.

Aemás el broche de oro de la noche llegó con el factor sorpresa que el artista regala en cada show colaborando con otros artistas. Y es que la cantante de Puerto Rico, Young Miko, desató la euforia del estadio al subirse al techo de La Casita para interpretar junto a Bad Bunny su éxito Fina, además de cantar sus propios temas BIAF y WASSUP, en una comentada elección que muchos han aplaudido como un precioso guiño de apertura al mes del Orgullo LGTBIQ+.