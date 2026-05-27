La protagonista de Off Campus responde a la polémica por los casi 10 años de diferencia con su compañero: "Entiendo la preocupación"

Off Campus se ha convertido en la nueva obsesión del público y está dando muchísimo que hablar desde su estreno. La serie, basada en las novelas de éxito de Elle Kennedy, mezcla romance universitario, hockey sobre hielo y dramas sentimentales en la ficticia Universidad Briar, siguiendo las vidas de un grupo de estudiantes marcados por relaciones complicadas, amistades intensas y bastante tensión romántica.

En el centro de la historia están Hannah y Garrett. Ella es una estudiante de música; él, la estrella del equipo de hockey. Lo que empieza como un falso noviazgo para ayudar a Hannah a llamar la atención de otro chico acaba convirtiéndose en algo mucho más serio cuando ambos empiezan a enamorarse de verdad.

El éxito de la serie también ha puesto el foco sobre sus protagonistas, especialmente sobre Ella Bright y Belmont Cameli, cuya diferencia de edad ha generado debate en redes sociales. Ella tiene actualmente 19 años (18 cuando rodaron) y él 28, algo que ha provocado comentarios entre parte del fandom debido a las escenas íntimas que comparten en pantalla.

Ahora, Bright ha querido responder directamente a toda esa conversación durante su aparición en el podcast Not Skinny But Not Fat, dejando claro que nunca ha habido ningún problema en el set.

"Es muy gracioso cuando la gente reacciona así… Yo llegué a este trabajo con toda la información necesaria y entendiendo perfectamente lo que requería el personaje y la serie", explica la actriz.

La joven asegura que desde el principio tuvo clarísimo que quería formar parte del proyecto: "Me enamoré inmediatamente de Hannah y de estos guiones. Nunca hubo un momento en el que dudara de querer hacer esto".

Bright también quiso desmontar cualquier idea de incomodidad con el reparto por ser la más joven del elenco principal. "Entiendo la preocupación de la gente, pero ni una sola vez me he sentido apartada por ser más joven que los demás", contaba. "Somos como una familia y todo el mundo fue increíble. No podría haber estado más cómoda en este rodaje y con estas personas".

De hecho, se tomó toda la polémica con bastante humor. "Yo estoy perfectamente", asegura.

Durante la entrevista también salió el tema de las escenas subidas de tono de la serie. Amanda Hirsch recalca que el personaje de Bright es una estudiante universitaria adulta y definió el contenido como "subido de tono", aunque sin llegar a ser "una locura".

"Desde el principio ya se sabía que Hannah tendría desnudos parciales y Allie completos, así que todas entendíamos perfectamente en qué nos estábamos metiendo. Por eso no entiendo tanta polémica", revela.