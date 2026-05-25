Danna García habla tras proponerle actuar con su hijo en una telenovela: "Hay un proyecto"
La actriz Danna García, conocida por todos por Pasión de Gavilanes, ha hablados sobre la posibilidad de trabajar con su hijo Dante en proyecto como actor.
Danna García es una de las actrices colombianas más famosas en España. La actriz de Pasión de Gavilanes se dio a conocer en el mundo entero con su papel de Norma pero lleva toda la vida trabajando.
Además, Danna está casada con el escritor español Iván González con el que tiene a su hijo Dante, de 9 años. Ahora, la actriz ha hablado sobre la posibilidad de trabajar con su hijo:
"Por ahí hay un proyecto donde me dijeron que quieren que yo actúe con el niño y yo [les dije]: El niño no es actor, [pero me dijeron]: No importa, pero que esté contigo", explica a People en español.
"Es una carrera muy dura para los niños", explica. "Yo fui niña actriz y fue una vida bonita, pero fue una vida que tal vez no quiero que la tenga mi hijo, entonces son cosas que me cuestiono como mamá hoy si yo expondría a mi hijo como fui expuesta yo cuando era una niña, porque definitivamente hay una exposición y hay un cambio de vida radical, entonces todo esto ahorita lo estoy pensando".
"Yo no sé si eso es lo que él quiere y yo no quiero que a él le pase lo que me pasó a mí que yo no tuve una vida de niña, porque yo tenía una vida de grande siendo niña. Mis papás con todo el amor del mundo me llevaban a actuar y pensaban que yo lo disfrutaba mucho, pero en el fondo es una carrera como muy dura para los niños", continúa.
Danna asegura que está "muy agradecida de que se haya pensado en esa opción" porque "es hermoso que alguien piense que tú puedes trabajar con tu hijo", pero "son cosas que sí hay que pensarlas bien".
"Si fuera la escena final, pero 5 meses de novela el niño… no lo sé", concluye.
