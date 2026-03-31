Algo terrible está a punto de suceder: Todo lo que tienes que saber sobre la nueva serie de terror de los creadores de Stranger Things

Tras el final de una de la que para muchos es su serie insignia: Stranger Things, Netflix y los hermanos Duffer vuelven a unir fuerzas para a jugar con el misterio y el terror emocional con Algo terrible está a punto de suceder, una serie que no necesita grandes sustos para inquietar: le basta con una idea simple (una boda) para construir una sensación de peligro que crece sin parar.

Una boda marcada por algo oscuro

Camila Morrone y Adam DiMarco en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

La historia se centra en Rachel y Nicky, una pareja aparentemente feliz que está a punto de casarse. Sin embargo, lo que debería ser la semana más especial de sus vidas se convierte en una experiencia cada vez más perturbadora.

Desde el primer momento, Rachel comienza a percibir que algo no encaja. No es un hecho concreto, sino una suma de pequeñas señales: silencios incómodos, miradas extrañas, comportamientos difíciles de explicar. Todo contribuye a una sensación inquietante de que ese matrimonio está condenado antes incluso de empezar.

La serie construye así una tensión psicológica constante, en la que el espectador comparte la incertidumbre de la protagonista, preguntándose si realmente hay algo siniestro… o si todo está en su cabeza.

Un reparto que potencia la incomodidad

Camila Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Jeff Wilbusch, Karla Crome y Ted Levine en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco. Camila Morrone y Adam DiMarco encabezan la historia como la pareja protagonista, pero es el entorno que los rodea el que termina de generar esa atmósfera opresiva.

Figuras como Jennifer Jason Leigh o Ted Levine aportan ese toque inquietante que convierte cada escena familiar en algo sospechoso. Nadie parece del todo transparente, y eso alimenta la sensación de que hay secretos que todavía no han salido a la luz.

El sello de los creadores de Stranger Things

Camila Morrone en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Detrás del proyecto está Haley Z. Boston, pero la serie llega con un respaldo que explica parte de su expectación: la producción de los hermanos Duffer, responsables de Stranger Things.

Aunque aquí el tono es muy diferente (más íntimo, más psicológico), se mantiene esa capacidad para generar tensión progresiva y convertir lo cotidiano en algo amenazante.

Fecha de estreno y formato

Camila Morrone, Gus Birney y Karla Crome en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Algo terrible está a punto de suceder se acaba de estrenar hace escasos días en Netflix como una miniserie de ocho episodios.

Su estructura, centrada en los días previos a la boda, funciona como una cuenta atrás que va intensificando el misterio y empujando la historia hacia un desenlace que se intuye oscuro desde el primer momento.

Mucho más que una serie de terror

Karla Crome, Gus Birney y Jeff Wilbusch en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Aunque pueda parecer una historia de terror al uso, la serie juega en otro terreno. Aquí el miedo no proviene solo de lo sobrenatural, sino de algo mucho más reconocible: la duda, la presión, el miedo a tomar una decisión irreversible.

Ese enfoque la convierte en una propuesta más emocional que explícita, donde lo verdaderamente inquietante no siempre se ve… pero se siente en cada escena.

En definitiva, Algo terrible está a punto de suceder es una de esas series que te atrapan sin necesidad de grandes giros, construyendo poco a poco una sensación incómoda que acompaña hasta el final. Porque, como su propio título advierte, hay algo terrible a punto de suceder… y no parece que nadie pueda evitarlo.