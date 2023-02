Lea Michele aborda sin rodeos las acusaciones de algunos actores de 'Glee': "Todos dieron un paso atrás"

Parece que el nombre de Lea Michele sigue ligado a su mala fama. Y es que desde que hace unos años salieran a la luz varias acusaciones de sus excompañeros de 'Glee' sobre su mal comportamiento en el set, la actriz sigue siendo el blanco de ciertos comentarios y críticas.

Actores de la serie como Samantha Marie Ware o Chris Colfer dejaron claro lo difícil que fue trabajar con ella debido a sus aires de superioridad y sus comentarios ofensivos a los demás. Incluso denunciaron los comportamientos abusivos que tenía con ellos en el set haciendo la vida de algunos un "infierno".

Heather Morris, que se dio a conocer por interpretar a Brittany, era una de las grades protagonistas de 'Glee'. Y, a pesar de que su mensaje se centró en rechazar la oleada de odio que estaba recibiendo Lea, admitió que trabajar junto a ella fue "desagradable". Sin embargo, como puedes ver arriba, también confesó que su compañera y amiga, Naya Rivera fue la única sincera en su momento.

Los protagonistas de 'Glee' | Cordon Press

A pesar de que después de todas las acusaciones, Lea escribiera una carta a cerca de dejar el pasado a un lado y mirar hacia delante, ahora ha vuelto a sacar a la luz el tema y ha hablado sobre todos los rumores que le preceden.

Toda ha ocurrido en una entrevista para la revista 'Interview', donde le han preguntado sin rodeos cómo fue lidiar con todos los comentarios negativos de sus compañeros en 'Glee'.

"Creo que estos últimos dos años han sido muy importantes para que todos se relajen y reflexionen", ha comenzado diciendo. "Tuve muchos acercamientos personales pero lo más importante fue que todos dieran un paso atrás", admite.

En la actualidad la actriz se encuentra trabajando en el musical de Broadway 'Funny Girl': "Estoy muy agradecida de tener esta nueva oportunidad para aplicar las cosas que he aprendido durante los últimos diez años de una manera positiva".

"Lo que me dije a mí misma al entrar en el musical fue: 'Si no puedo hacer que mi papel como líder fuera del escenario sea tan importante como mi papel de líder en el escenario, entonces no debería hacer este espectáculo'", ha revelado la intérprete.

"Eso siempre fue una lucha para mí", confiesa. "Porque tener esta oportunidad ahora a los 36 años como esposa y madre, conlleva mucha presión y es una gran responsabilidad, conseguir esto ha sido un gran logro para mí".

"He estado trabajando en el mundo de la interpretación durante mucho tiempo y nunca voy a culpar a nadie por las cosas por las que he pasado en mi vida", admite la artista. "Pero tampoco puedes ignorar esas experiencias o negarlas. Son una parte del mosaico de mi vida", ha terminado justificándose.

Lea ha continuado confesando que cuando le ofrecieron la oportunidad de trabajar en el musical, pensó que podría "ser útil para presentarle a la gente quién soy ahora".

"Pienso en cómo eran los días en 'Glee', trabajando tan duro y teniendo tanta presión sobre mis hombros para mantener la serie a flote...", recuerda la actriz.

"Esta es una experiencia tan diferente", continúa explicando. "Encuentro mucha alegría en las conexiones que tengo ahora con las personas que me rodean. Eso es lo que me da energía", ha terminado diciendo.