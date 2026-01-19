Mientras Los Bridgerton se prepara para regresar a Netflix con su cuarta temporada, el foco está puesto en los nuevos escenarios que marcarán esta etapa de la serie. En esta ocasión, la historia se aleja del habitual entorno de la alta sociedad londinense para adentrarse en un espacio mucho más íntimo, clave para el desarrollo de la nueva pareja protagonista.

La nueva entrega se centrará en el segundo hermano mayor de la familia, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y su interés romántico, Sophie, a quien da vida Yerin Ha. Los lectores de las novelas de Julia Quinn reconocerán uno de los momentos más importantes de esta relación, que tiene lugar en My Cottage, el refugio campestre de Benedict, hasta ahora inédito en la serie.

Yerin Ha como Sophie Baek, Luke Thompson como Benedict Bridgerton en la temporada 4 | Netflix

Thompson ha explicado en declaraciones a Tudum que la adaptación ha sido muy fiel al material original: "Es una de esas secuencias de la novela que siento que se sigue de cerca y se replica en la serie", ha señalado el actor.

Las escenas fueron rodadas durante dos semanas en Loseley Park, en Inglaterra, en un ambiente muy reducido. "Fue mágico, y Yerin y yo estábamos empezando a conocernos como actores y como personajes", ha añadido Thompson, destacando la intimidad del rodaje.

El tráiler de la nueva temporada ya ha dejado entrever algunos de estos momentos, como una escena junto a un lago en la que Sophie intenta apartar la mirada mientras Benedict sale del agua. Sobre ese momento, Thompson ha bromeado con que "el lago estaba helado", mientras que Ha aseguró que "el resultado es caluroso".

Desde el equipo creativo comparten esa visión. La showrunner Jess Brownell ha adelantado que espera una reacción muy concreta del público: "Espero que la gente se sienta un poco sudorosa, como si necesitaran ir a nadar y refrescarse. Aunque ese lago estaba frío, ahora hace calor".

Luke Thompson y Yerin Ha, Sophie y Benedict en Los Bridgerton | Netflix

Por su parte, el productor ejecutivo Tom Verica ha subrayado la importancia narrativa de My Cottage, al ofrecer a los personajes un espacio de privacidad lejos del ruido social: "Cuando te quedas solo con dos personas sin todo el barullo de la alta sociedad, se trata de cómo se relacionan entre sí y cómo navegan esa chispa que tienen".

Con este cambio de escenario y un enfoque más íntimo, la cuarta temporada de Los Bridgerton apunta a convertirse en una de las más intensas de la serie hasta la fecha.