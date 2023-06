Peter Dinklage deja claro por qué no ha visto ni un capítulo de 'La casa del dragón'

Peter Dinklage se ganó el corazón de todos los fans de 'Juego de tronos' interpretando a Tyrion Lannister en la famosa saga de George R.R. Martin.

Tras el éxito de la serie, HBO presentó 'La Casa del Dragón', la precuela centrada en la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de la serie original.

Con la segunda temporada de la serie ya en camino y habiendo comenzado su rodaje, Peter Dinklage, el único Lannister que se hizo con el cariño de todos los fans, ha admitido en una entrevista que no ha visto 'La casa del dragón': "No la he visto aún. Grabé 'Juego de tronos' durante mucho tiempo y necesitaba ver otra cosa. Necesitaba un descanso de los dragones".

"He visto 'Rick y Morty' y me gustó mucho Ozark", ha comentado Dinklage. Aun así, el actor no la descarta de su lista y afirma que tiene "intención de verla" en algún momento, según aclara en exclusiva para ET.

Durante la entrevista, Dinklage también ha relatado su experiencia como actor de doblaje en su nuevo proyecto, 'Transformers: Rise of the Beasts': "Es parte de la diversión hacer una película de este modo. Con las actuaciones vocales todo lo que tienes es la voz, así que realmente confías en encontrar el matiz", y ha añadido: "Steven Caple Jr., nuestro director, me guio a través de todo el proceso mientras yo estaba sólo en mi pequeña cabina de sonido. Yo estaba en el distrito Flatiron (Nueva York) mientras todos los demás estaban en el set en Perú". Puedes ver el avance de la cinta arriba.