La otra estrella de 'Euphoria' con la que Zendaya coincidió en el instituto

Zendaya es sin duda la estrella principal de 'Euphoria'. Pero a medida que la serie ha ido ganando fama y reconocimiento internacional, el resto de actrices y actores que encabezan el reparto van teniendo más notoriedad, y cada vez son más los fans que quieren saber sobre sus vidas, o las producciones que quieren contar con ellos, como le ha ocurrido a Alexa Demie, que podría acabar protagonizando un biopic sobre Madonna.

Pero esta vez es una curiosa anécdota la que une a Zendaya con otro compañero de la serie, mucho antes de que se conocieran por participar en ella. Y es que Angus Cloud y Zendaya fueron compañeros de instituto antes de encontrarse para participar en 'Euphoria', según ha podido saber The Washington Post.

Angus Cloud como Fez en 'Euphoria' | HBO Max

Zendaya y Angus Cloud fueron alumnos de la Oakland School for the Arts, un centro superior de interpretación donde ambos coincidieron antes de graduarse. Angus Cloud ya lo había contado en una ocasión: "Creo que teníamos algunos amigos en común, pero realmente no nos conocíamos", dijo el actor en una entrevista con el Wall Street Journal.

No podrían imaginarse entonces que acabarían siendo compañeros de reparto, y mucho menos en una serie de éxito mundial como es 'Euphoria'. Mucho menos para Cloud, que en aquel momento estaba centrado en estudiar aspectos de iluminación y sonido, más que en la interpretación. Pero finalmente fue elegido para el casting de forma casual, andando por la calle cuando un representante que buscaba a alguien para el papel de Fezco se fijó en él. Por esa casualidad de la vida, acabaría junto a Zendaya en 'Euphoria', donde ya entablaron la amistad que no habían tenido en el instituto.

Zendaya y Cloud interpretan a Rue y Fezco, respectivamente. Fezco es un camello, continuamente metido en problemas de deudas y amenazas, y Rue una adolescente con problemas de adicción que acude a él para comprarle drogas y para buscar apoyo en ocasiones. El carácter protector y amistoso de Fezco le hace ser uno de los personajes más queridos de la serie, también por lo que significa para Rue, y por lo que intenta ayudarla. El final de la segunda temporada supuso un punto de inflexión para ambos personajes, y habrá que esperar a la tercera, aún sin fecha de estreno, para saber cómo se resuelven sus truculentas historias.

