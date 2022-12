Jenna Ortega predijo hace muchos años que sería 'Miércoles' y ESTA es la prueba definitiva

Lo nuevo de Tim Burton con Netflix, 'Miércoles', se ha catapultado hasta el podio y no es de sorprender pues tiene todos los ingredientes para la receta del éxito: misterio, originalidad y reivindicación.

Tras el estreno de la serie, Jenna Ortega ha pasado de ser la 'scream queen' latina a consagrarse como estrella internacional. Su versatilidad, compromiso con la producción y capacidad de trabajo no han dejado indiferente a nadie y no hay día que la joven de 20 años no levante admiración.

Sin embargo, algo que pocos conocen es que Jenna Ortega, sin darse cuenta, ya predijo que acabaría siendo Miércoles, aunque no sabía que sería precisamente una Addams.

Jenna Ortega y Cosa en 'Miércoles' | Netflix

Sí, tal y como lees, pero, ¿cómo pudo hacerlo? La actriz lleva en esta industria varios años, pues se interesó por la actuación con apenas seis años y debutó en la televisión cuatro años después.

Tras varias apariciones estelares y papeles pequeños, como en 'Iron Man 3' e 'Insiduos: Chapter 2', pasó a protagonizar en 2016 la serie de Disney Channel 'Stuck in the Middle' o 'Entre hermanos' y fue precisamente ahí cuando predijo que sería una Addams.

Resulta que interpretaba a la joven Harley Díaz y curiosamente es la hija del medio de siete hermanos. Así, una de sus líneas decía lo siguiente: "Así es la vida cuando tienes seis hermanos y te toca ser la del medio. Si fuésemos una semana yo sería el miércoles".

Ha sido la actriz de doblaje en español de Jenna Ortega, Beatriz Llaneza, quien ha recogido con unas emotivas palabras esta transición.

"Antes de dedicarme profesionalmente al doblaje, siempre soñé con poner voz a una chica Disney y con tener ocasión de formar parte de algunas de las maravillosas obras de Tim Burton", escribía Beatriz.

Así, la actriz de doblaje hacía hincapié en que gracias a Jenna Ortega había podido cumplir su sueño: "No puedo ser más feliz".

Sea como fuere, lo único que está claro es que ni Disney Channel ni Jenna Ortega son adivinos, pero que al final lo que tiene que ser acaba sieno y esta ha sido una bonita casualidad de la vida.