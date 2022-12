¿Estaba enamorado Tyler de Miércoles? Hunter Doohan lo confiesa

'Miércoles', el último éxito de Netflix, está dando mucho que hablar en estas últimas semanas, y es que la peculiar Familia Addams no ha podido regresar de mejor forma pues la serie se encuentra en lo más alto desde el día de su estreno.

Es innegable que la esencia del emblemático Tim Burton está presente durante todos los capítulos de la ficción. Además, la impecable actuación de la protagonista, Jenna Ortega, ha arrasado y se ha ganado a los fans, quienes ahora están recreando ciertas escenas en redes sociales como TikTok, haciendo aun más viral la producción.

El baile de Jenna Ortega en 'Miércoles' | Netflix

No cabe duda que 'Miércoles' ha supuesto todo un boom para la plataforma, tanto que ahora los más fieles seguidores están deseando conocer sí habrá una segunda entrega en la que podamos conocer más a los personajes. Y es que después de esos intrigantes 8 episodios y ese final tan abierto y desconcertante, la gente necesita saber qué va a pasar. A partir de ahora, ¡cuidado con los spoilers si no has acabado la primera temporada!

Si algo ha llamado la atención en el desarrollo de la trama ha sido la 'relación' de Miércoles con Tyler Galpin después de que éste le acompañara en el famoso baile del internado Nunca Más (Nevermore). Sin embargo, en el episodio 7, Miércoles ha terminado aprendiendo de la peor forma que no puede confiar en nadie.

Hunter Doohan como Tyler en 'Miércoles' | Netflix

Y es que, lo que podría haber sido un romance idílico con Tyler, resultó ser todo una tragedia. Tras besar al joven, la protagonista descubre gracias a sus habilidades psíquicas que Tyler es el culpable de los asesinatos producidos en la academia. Más tarde se revelaría que el joven era el 'Hyde', es decir, el asesino que estaba controlado por la aparentemente agradable señorita Thornhill, papel interpretado por la propia Christina Ricci, la verdadera villana de la temporada y quien estaba planeando desde el principio todos los asesinatos.

Hunter Doohan, el actor que le da vida a Tyler en la serie, ahora ha hablado en una entrevista para 'Entertainment Weekly sobre cuáles eran los verdaderos sentimientos de su personaje hacia la protagonista.

"Yo pienso que siempre él está jugando con ella", declara el intérprete. "Tal vez haya una atracción y, probablemente él no lo admitiría porque está lleno de tanta ira y odio hacia ella y su familia por lo que le sucedió a su madre".

Hunter Doohan y Jenna Ortega como Tyler y Miércoles | Netflix

Doohan explica que la madre de Tyler en la ficción era una 'Hyde' y murió porque el internado Nunca Más (Nevermore) no les acepta y no les enseña a controlar sus poderes: "Creo que Tyler está lleno de mucha rabia y así es como justifica sus asesinatos".

"Tampoco hemos visto nunca a Tyler, ahora que Thornhill está muerta, ya no tiene una maestra", concluye el actor. Unas palabras con las que puede dar a entender que volveremos a ver a su personaje y en otra situación totalmente distinta.

