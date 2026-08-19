Nicola Coughlan da un paso atrás en Los Bridgerton y apenas aparecerá en las próximas temporadas: "Es agridulce"

Nicola Coughlan ha sido uno de los rostros imprescindibles de Los Bridgerton desde su estreno, pero su etapa como una de las grandes protagonistas de la serie comienza a llegar a su fin. La actriz ha confirmado que tendrá un papel considerablemente más reducido en la quinta temporada y reconoce que afrontar este cambio le provoca sentimientos encontrados.

"Es agridulce. Siento que, Dios, he tenido un recorrido épico", ha reconocido Coughlan en una entrevista con E! News. Sin embargo, la actriz considera que este relevo forma parte de la esencia de la propia serie: "Creo que parte de la belleza de ese mundo es que sigue reinventándose. Cada temporada es una nueva historia, adopta una forma diferente".

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de Los Bridgerton | Netflix

Su personaje pasó definitivamente al primer plano en la tercera temporada gracias a su historia de amor con Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton. Después de años ocultando que era la verdadera Lady Whistledown, Penelope terminó revelando públicamente su identidad y posteriormente tuvo que enfrentarse a las consecuencias de todos los secretos que había publicado.

La cuarta temporada terminó además abriendo un nuevo misterio después de que otra persona asumiera la identidad de Lady Whistledown. Curiosamente, Coughlan tampoco sabe quién se esconde detrás de ella y asegura que los responsables de la serie tienen buenos motivos para no contarle nada.

"Se lo conté a todo el mundo y dije que era ella", ha bromeado sobre lo mal que se le da guardar secretos. "Así que saben que no deben decírmelo. Pero de verdad que no tengo ni idea y es bastante agradable no saberlo. No necesito saberlo".

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la boda de sus personajes | Netflix

Por ahora, Coughlan ni siquiera tiene claro en cuántos episodios de la quinta temporada aparecerá. Lo que sí deja claro es que reducir su protagonismo no significa despedirse definitivamente de Penelope Featherington.

"Siempre volveré a Los Bridgerton si quieren que vuelva", ha asegurado. Y está dispuesta a hacerlo prácticamente de cualquier manera: "Si puedo ser parte del decorado, allí estaré. Sin problema".

La actriz también guarda un especial cariño al equipo que continúa trabajando temporada tras temporada en la ficción. "Nunca es una obligación", ha explicado antes de bromear con la situación de sus compañeros: "Los actores tienen contrato para volver, así que no tienen elección. El equipo sí puede elegir. Si no quieren estar allí, no tienen por qué hacerlo".

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en Los Bridgerton | Netflix

Precisamente por eso, Coughlan reconoce que le sigue haciendo ilusión comprobar que buena parte del equipo decide regresar. "Eso significa mucho para nosotros como actores. Pienso: 'Queréis seguir estando con nosotros', y eso es muy bonito".

La quinta temporada cambiará de nuevo el foco y estará protagonizada por Francesca Stirling, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, a quien da vida Masali Baduza. Mientras tanto, Coughlan seguirá vinculada a la ficción, aunque Penelope deje de ocupar el centro de una historia que la ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de Los Bridgerton.